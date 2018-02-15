Lg, Aı Destekli Kamerasıyla V30'u Tanıtmaya Hazırlanıyor, Mwc 2018

LG V30'un yeni Modelini Duyurmaya Hazırlanıyor



LG, AI Destekli Kamerasıyla V30'un Yeni Modelini MWC 2018'de Duyuracak.

LG, amiral gemisi akıllı telefonunun "V30" yeni bir sürümünü, bu yılki Mobil Dünya Kongresinde vizyona çıkarıyor. Söylentilerin odak noktasında ise AI Destekli bir kameraya sahip olması yatıyor.

Güney Koreli teknoloji devlerinden olan LG, telefonun akıllı kamerasını daha akıllı ve daha ve kolay kullanıma sunmak için "Vision AI" teknolojisini geliştirdi.

Vision AI Nedir?



Vision AI, fotoğrafını çektiğiniz şeyi otomatik olarak analiz edebilir ve mevcut sekiz mod (portre, yemek, evcil hayvan, manzara, şehir, çiçek, gündoğumu ve günbatımı) arasından size en iyi çekim modunu önerebilir. Mümkün olan en iyi görüntüyü yaratmak için nesnenin açısını ve rengini, çevredeki herhangi bir yansımayı, aydınlatma ve doygunluk seviyelerini de dikkate alabilir.

Bitmedi, LG ayrıca; yeni AI destekli kameranın yanına Google Asistanın yanında Voice AI hizmetinide sunacak. Bu sayede 23 Sesli Komutun yanına yeni sesli komutlarda eklemek mümkün olacak. Voice AI'den panoramik modda, yemek modunda veya düşük ışık modunda bir fotoğraf çekmesini isteyebileceksiniz. Olmadı isterseniz yavaş hareketli slow-motion videolar çekebilir ve hatta Vision AI'nın alışveriş deneyimini canlandırmak için bir resim taraması yapmasını veya bir QR kodu taramasını sağlayabilirsiniz.

AI Destekli Kamerasıyla V30



LG

http://www.teknotalk.com/lg-ai-destekli-kamerasiyla-v30-62253/