LG, 48 inç OLED TV'yi Türkiye'de satışa sundu

LG'nin hem TV deneyimi hem de oyun için üst düzey özelliklere sahip 48 inç'lik OLED TV modeli OLED48C1, Türkiye'de satışa sunuldu.

LG'nin hem TV deneyimi hem de oyun için üst düzey özelliklere sahip 48 inç'lik OLED TV modeli OLED48C1, Türkiye'de satışa sunuldu.

LG Electronics'ten (LG) yapılan açıklamaya göre, marka, LG OLED TV'nin görüntü kalitesini, yepyeni bir ekran boyutu olan 48 inç ile kullanıcıların beğenisine sunuyor.

Ayrıca, lansman dönemine özel temmuz ayı sonuna kadar devam edecek kampanya kapsamında, LG OLED48C1 modelini satın alanlara LG XBOOM Go PL5 hoparlör hediye edilecek.

LG OLED48C1, yaşam alanlarına en iyi şekilde uyan orta boy bir televizyon isteyenlere, görüntü kalitesinden ödün vermeyecekleri ikinci bir televizyon arayanlara ya da iddialı oyunların ihtiyaç duyduğu kaliteli bir ekran isteyenlere odaklanıyor.

LG, 48 inç OLED TV modeli ile OLED serisindeki mevcut 55, 65 ve 77 inçlik ekranların yanı sıra orta boy TV pazarına yönelik şekilde de daha fazla ekran boyutuyla üst düzey görüntüleme deneyimine yönelik artan talebi karşılıyor.

Kendinden aydınlatmalı pikseller sayesinde kusursuz siyah ve sonsuz kontrast sunan LG OLED ekran teknolojisinin görüntü kalitesi, yeni 48 inç OLED TV'nin merkezinde yer alıyor. TV, daha küçük boyutlu bir ekranda, daha yüksek piksel yoğunluğu sayesinde, daha canlı ve keskin 4K görüntü kalitesi üretiyor.

NVIDIA G-SYNC uyumuyla grafikleri mükemmel bir şekilde oluşturan cihaz bu sayede televizyonun yenileme hızını bağlı donanımın kare hızına uyarlayarak oyuncuların kendilerini oyunun içinde hissetmelerini sağlıyor. LG'nin kendinden aydınlatmalı OLED teknolojisi, çoğu ekranda karşılaşılan titreme veya takılma olmadan sürükleyici bir oyun deneyimi için olağanüstü görüntü kalitesi, düşük giriş gecikmesi ve ultra hızlı tepki süresi üreten bağımsız piksel kontrolünün hassasiyetini kullanıyor.

Yoğun oyun seansları sırasında LG 48 inç OLED TV düşük mavi ışık oranı ile göz yorgunluğunun da önüne geçiyor. Uluslararası sertifikasyon kuruluşları TÜV Rheinland ve UL tarafından "göz dostu" olarak onaylanan model göz konforu için önerilen minimum yüzde 50 standardının çok daha altında bir değerde yüzde 29 seviyesinde mavi ışık yayıyor. Yeni eklenen Oyun Yöneticisi menüsü sayesinde de kullanıcılar daha düşük mavi ışık için hızlıca oyun ayarlarını değiştirilebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz