LG, 4. çeyrek öncü rakamlarını açıkladı

Geçen yılın dördüncü çeyreğinde 21 trilyon KRW (Güney Kore Wonu) gelir açıklayan LG, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 20,7 artış kaydederken şirket tarihinde ilk kez satışlar 20 trilyon KRW'yi geçti

LG Electronics'ten (LG) yapılan açıklamaya göre, şirket, 2021'in dördüncü çeyreği ve tam yılı için ön kazanç sonuçlarını duyurdu.

Geçen yılın dördüncü çeyreğinde 21 trilyon KRW gelir açıklayan LG, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 20,7 artış kaydetti ve şirket tarihinde ilk kez satışlar 20 trilyon KRW'yi geçti. Dördüncü çeyrekte 681,6 milyar KRW olan faaliyet karının, bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre yüzde 21 daha düşük olması bekleniyor.

LG'nin yıllık geliri tarihinde ilk kez 70 trilyon KRW'yi aşarak 2021'de toplam 74,7 trilyon KRW'ye ulaşırken 2020'ye göre yüzde 28,7 arttı. 3,9 trilyon KRW'lik yıllık işletme karı, önceki yıla göre neredeyse değişmedi.

Bu rakamlar, LG Electronics'in net kar dahil nihai kazanç sonuçlarından önce yatırımcılara bir hizmet olarak sunulan K-IFRS'ye dayalı geçici konsolide kazançlarını temsil ediyor. Bu ay içinde her bir bölümle ilgili ayrıntılar resmi olarak açıklanacak.???????

AA / Abdulselam Durdak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet