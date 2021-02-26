LG, 2021'de öne çıkacak teknolojileri derledi

LG, yapay zekadan robotiğe, mobiliteye kadar 2021 yılında öne çıkacak teknolojileri ve bu teknolojilerle ilgili bilinmesi gerekenleri duyurdu.

LG, yapay zekadan robotiğe, mobiliteye kadar 2021 yılında öne çıkacak teknolojileri ve bu teknolojilerle ilgili bilinmesi gerekenleri duyurdu.

LG'den yapılan açıklamaya göre, gelişmeye ve ilerlemeye sürekli devam eden teknoloji, salgınla birlikte evrimini hızlandırırken LG, bu evrimi daha yakından incelemek üzere, önde gelen araştırma kurumlarının trend raporlarından derlenen örneklerle, 2021 yılında teknoloji alanında hayatı büyük ölçüde etkileyecek konuları önemli beş anahtar kelimesi üzerinden düzenledi.

"Yapay zeka"

Yapay zeka, kısa bir süre içinde hayal gücünden gerçeğe dönüştü ve hayatın rutinine karışmaya başladı. LG de yapay zeka ile daha iyi bir gelecek hedefi doğrultusunda çalışmalarını hız kesmeden devam ettiriyor, insan merkezli tasarıma odaklanırken yapay zekanın getirdiklerinden faydalanıyor. Bu doğrultuda da, geçen ay, tüketici yapay zekasındaki ilerlemeler alanında ortak bir tanım önermek amacıyla "Yapay Zeka Deneyimi Çerçevesinin Seviyeleri" üzerine inşa edilen dijital bir rapor olan AIX Exchange'i açıkladı

Sosyal mesafe uygulamaları yeni normal olurken, çevrimiçi "Sanal" etkinlikler daha yaygın hale gelmeye başladı. Bu trendle birlikte, bu yıl ilk kez tamamen dijital olarak düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı CES etkinliğinde, LG sanal sahnesinde yeni ürünlerini tanıtmak için sanal bir fenomenin yardımına başvurdu. Bu etkinliğin, video oyunları ve Hollywood dışında hem sektörün hem de halkın sanal insan kavramına ısınmakta olduğunun bir işareti olarak ifade edildi.

"Gerçekliğin şekli değişiyor"

Dünyanın önde gelen araştırma şirketleri arasında yer alan PwC'nin "Görmek İnanmaktır" adlı raporunda, 2019'da pazar payı 46,4 milyar dolar olan Artırılmış Gerçeklik (AR) ve Sanal Gerçeklik'in (VR), 2030 yılına kadar küresel ekonomiye 1,5 trilyon dolar ekleme potansiyeline sahip olduğunu tahmin ediliyor.

"Robotik"

Robotlar ve yapay zeka uzak bir gelecek gibi görünse de bu tür teknolojiler bir süredir insanların hayatında rol almaya başladı. Uluslararası Robotik Federasyonu'nun (IFR) açıklamasına göre, ticari robot pazarı dünya çapında 11,2 milyar dolara ulaştı ve son krizin etkisiyle pazar payını ve önemini daha da artırması bekleniyor. LG, pandemi öncesinde de robotik alanında, GuideBot, ServeBot, ChefBot, BaristaBot ve en son olarak dezenfekte ve hijyen sağlamak için UV Robot da dahil olmak üzere kendi LG CLOI Robots serisinde yatırım ve çalışmaları gerçekleştiriyordu.

"Hijyen"

Sağlıklı kalmak, hem evin içinde hem de dışında iyi hijyen uygulamalarıyla doğru orantılı. Dünyanın her yerindeki tüketicilerin ihtiyaçlarına her zaman yanıt veren LG, hijyeni artırmak ve halk sağlığını korumak için tasarlanmış ürünler ve teknolojiler geliştirmeye devam ediyor.

"Evdeki Evrim"

Açıklamada yer verilen PwC'nin raporuna göre, işverenlerin yüzde 80'inden fazlası uzaktan çalışmaya geçişin başarılı olduğunu belirtti. İş, yaşam ve eğlence arasındaki çizgilerin bulanıklaşması ile tüketiciler, durumdan en iyi şekilde yararlanmaya hevesli. LG ürünleri bireyler ve aileler için daha iyi bir yaşam sunuyor, üretkenliği artıran ve ev için hepsi bir arada çözümleriyle günün ihtiyaçlarına cevap verebiliyor.

"Mobilite"

Otomotiv endüstrisi, 5G'nin öncülük ettiği bağlantıdaki gelişmelerle elektrikli otomobiller, otonom sürüş ve otomotivle ilgili sürüş deneyimini dönüştürmenin yeni bir aşamasına girecek. Bu amaçla LG, Magna International ile araç elektrifikasyonunda küresel geçişe liderlik etmek üzere bir ortak girişim başlatacak. LG ayrıca aracı hem ev hem de ofis ile bağlantı kurmasını sağlayacak webOS Auto ile araç içi deneyimini yeniden tasarlayarak bulut tabanlı bir mobilite ekosistemi sunmaya hazırlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz