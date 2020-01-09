LG 2019 4. çeyrek kazançlarını açıkladı
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LG 2019 4. çeyrek kazançlarını açıkladı

LG Electronics Inc. (LG) bugün 2019'un dördüncü çeyreği ve tüm yılı için ilk sonuçlarını açıkladı.

09.01.2020 09:50 | Son Güncelleme: 09.01.2020 09:51
LG 2019 4. çeyrek kazançlarını açıkladı

LG, 2019'un dördüncü çeyreğinde 98,6 milyar KRW faaliyet karı ile konsolide gelirlerini 16,1 trilyon KRW olarak bildirdi.

Toplam yıllık satışlar, LG tarihinin en yüksek yıllık satışları olan 62,3 trilyon KRW'ye ulaştı ve arka arkaya üç yıl 60 trilyonu aşan satış rakamı elde edildi. 2,4 trilyon KRW faaliyet karının bir önceki yıla göre yüzde 10 daha düşük olması bekleniyor.

Bu rakamlar, LG Electronics'in net kar dahil nihai kazanç sonuçlarından önce yatırımcılara hizmet olarak sunulan K-IFRS'ye dayalı geçici konsolide kazançlardır. Her birime ilişkin detaylar bu ayın ilerleyen günlerinde resmi olarak duyurulacaktır.

Kaynak: Bültenler
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