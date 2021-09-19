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LFP Disiplin Komisyonu, Lens-Lille maçındaki olaylar nedeniyle yarın toplanacak

AA / Yusuf Özcan - Haberler | Spor
LFP Disiplin Komisyonu, Lens-Lille maçındaki olaylar nedeniyle yarın toplanacak

Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP) Disiplin Komisyonu, dün akşam oynanan Lens-Lille karşılaşmasında çıkan olaylar nedeniyle yarın toplanacak.

Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP) Disiplin Komisyonu, dün akşam oynanan Lens- Lille karşılaşmasında çıkan olaylar nedeniyle yarın toplanacak.

LFP'den yapılan açıklamada, Lens ile Lille arasında oynanan karşılaşmada ev sahibi takımın taraftarlarının devre arasında sahaya girmesi nedeniyle ikinci yarının gecikmeli başladığı olayın sert şekilde kınandığı belirtildi.

Disiplin komisyonunun olaya ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere yarın toplanacağı kaydedildi.

Lens-Lille maçının devre arasında ev sahibi takım taraftarları sahaya girmişti. Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle saha boşaltıldıktan sonra ikinci yarı yaklaşık yarım saat gecikmeli başlamıştı. Fransız basınındaki haberler de, olayda 6 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Lens, sahasında milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille'i 1-0 mağlup etmişti.

AA / Yusuf Özcan - Spor Haberleri
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Haber: LFP Disiplin Komisyonu, Lens-Lille maçındaki olaylar nedeniyle yarın toplanacak - Haberler Spor
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