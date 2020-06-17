Lezzetli ve sağlıklı bir tarif: Brokoli çorbası
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Lezzetli ve sağlıklı bir tarif: Brokoli çorbası

Sofranıza hem lezzet hem de sağlık getirmek ister misiniz? Brokoli çorbası ile menülerinize sağlıklı bir tarif ekleyecek, çocuklarınızın da çok seveceği bir tarif seçeneğe olacaksınız.

Lezzetli ve sağlıklı bir tarif: Brokoli çorbası
17.06.2020 16:23 | Son Güncelleme: 17.06.2020 16:26

Diyet listesine ekleyebileceğiniz brokoli çorbası ile sağlıklı ve lezzetli bir tarife sahipsiniz. Pratik şekilde yapılan brokoli çorbası, her evde bulunan malzemelerle kolayca yapılıyor.

GEREKLİ MALZEMELER

1 paket brokoli

Zeytinyağı

1 yemek kaşığı krema

2 yemek kaşığı çedar peyniri

1 adet soğan

1 adet patates

Tuz

Karabiber

Lezzetli ve sağlıklı bir tarif: Brokoli çorbası

YAPILIŞI

Soğanı kavurarak işe başlayın. Patatesi de ekleyip kavurmaya devam edin ve brokolileri ekleyin.

Brokolilerin bir parmak üstüne gelecek kadar su ekleyin. 20 dakika pişirdikten sonra blenderdan geçirin.

İsteğinize göre krema ekleyin. Çedar peyniri rendeleyip servis edin. Afiyet olsun.

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