Lezzetli ve sağlıklı bir tarif: Brokoli çorbası Sofranıza hem lezzet hem de sağlık getirmek ister misiniz? Brokoli çorbası ile menülerinize sağlıklı bir tarif ekleyecek, çocuklarınızın da çok seveceği bir tarif seçeneğe olacaksınız.

Diyet listesine ekleyebileceğiniz brokoli çorbası ile sağlıklı ve lezzetli bir tarife sahipsiniz. Pratik şekilde yapılan brokoli çorbası, her evde bulunan malzemelerle kolayca yapılıyor. GEREKLİ MALZEMELER 1 paket brokoli Zeytinyağı 1 yemek kaşığı krema 2 yemek kaşığı çedar peyniri 1 adet soğan 1 adet patates Tuz Karabiber YAPILIŞI Soğanı kavurarak işe başlayın. Patatesi de ekleyip kavurmaya devam edin ve brokolileri ekleyin. Brokolilerin bir parmak üstüne gelecek kadar su ekleyin. 20 dakika pişirdikten sonra blenderdan geçirin. İsteğinize göre krema ekleyin. Çedar peyniri rendeleyip servis edin. Afiyet olsun. #13333678##