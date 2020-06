Lezzetli et pişirmenin püf noktaları nelerdir? Yaz mevsimin sıcak günlerinde boş vakitlerinizi piknik alanlarında geçiriyor ya da ailecek ev partileri düzenliyorsanız et pişirmenin püf noktalarına ihtiyacınız olacak. Çünkü böyle durumlarda etler menülerin değişmez parçası olur.

Et pişirmenin inceliklerini öğrenerek lezzetli ve sağlıklı şekilde et pişirebilirsiniz. Küçük detaylara dikkat ederek etin lezzetini artırabilir, ev ve bahçe partilerinizde misafirlerinize özel et tarifleri hazırlayabilirsiniz.

MARİNE ETMEDEN BAŞLAMAYIN

Eti pişirmeden önce marine etmek, ette zararlı bileşenlerin oluşmasını engeller ve daha sağlıklı bir et tüketimini sağlar.

ETİN IZGARADA KALMA SÜRESİ

Etin sıcaklığını ölçmek için termometreden yardım alabilirsiniz. Böylece etin uygun sıcaklığa ulaştığını anlayabilir ve gereksiz yere daha fazla pişerek etin besin eğerlerini kaybetmesini engelleyebilirsiniz.

YANMIŞ ETLERE DİKKAT

Etleri pişirirken eti yakmamaya özen gösterin. Eğer ette yanık oluşmuşsa o kısımları tüketmemeye dikkat edin.

YAĞ KULLANIMINA DİKKAT

Et pişirirken daha önce kullanılmış yağı tekrar kullanmak hem etin lezzetini bozar hem de PAH adı verilen kimyasalların oluşmasına neden olarak eti sağlıksız yapar. Bu yüzden et pişirirken mutlaka temiz yağ kullanmalısınız.