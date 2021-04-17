Lezzetiyle ünlü "Kırklareli kıvırcık koyunu" coğrafi işaret belgesiyle tescillendi
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Lezzetiyle ünlü "Kırklareli kıvırcık koyunu" coğrafi işaret belgesiyle tescillendi

Lezzetiyle ünlü 'Kırklareli kıvırcık koyunu' coğrafi işaret belgesiyle tescillendi
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıyayken koruma altına alınarak yürütülen çalışmalarla sayısı artırılan "Kırklareli kıvırcık koyunu"nu coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıyayken koruma altına alınarak yürütülen çalışmalarla sayısı artırılan "Kırklareli kıvırcık koyunu"nu coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

Türk Patent ve Marka Kurumuna, coğrafi işaret belgesi için Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü, Damızlık Koyun Keçi Birliği ile Trakya Kalkınma Ajansı iş birliğinde yapılan başvuru sonuçlandı.

Değerlendirme sonucu nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıyayken koruma altına alınarak yürütülen çalışmalarla sayısı artırılan Kırklareli kıvırcık koyununa, Kurum tarafından coğrafi işaret belgesi verildi.

Kırklareli Damızlık Koyun Keçi Birliği Başkanı Bülent Oral, AA muhabirine, Istrancalar'da yetişen zengin bitkilerden beslenen kıvırcık cinsi koyun ve kuzuların etlerinin lezzetli olduğunu söyledi.

Kıvırcığın etinin dünyanın en lezzetlileri arasında yer aldığını belirten Oral, bu tadın artık Avrupa ülkelerinde de tanınmaya başlandığını kaydetti.

Oral, kıvırcık koyununun tadının dünyadaki hiçbir ırkta olmadığını savunarak, "Vücudunda besleme anında oluşturduğu yağları her yerine homojen dağıtıyor. Diğer ırklar bu yağlanmayı kuyruğunda ve ensesinde biriktiriyor. Bu durum kıvırcık koyununa lezzet ve aroma kazandırıyor." dedi.

Dünyadaki birçok koyun melezlemesinde kıvırcığın izlerine rastladıklarını ifade eden Oral, "Demek ki bizim kıvırcığımız örnek alınan bir ırk. Biz bu coğrafi işaret ile saf ırkımızı koruyacağız. Popülasyonunu arttırmaya devam edeceğiz. Kıvırcığın ana vatanının Kırklareli olduğu tescillemiş oldu. Biz belki Türkiye'de bir ilki başardık. Saf bir ırka coğrafi işaret aldık. Bizim için gerçekten çok önemli ve anlamlı oldu." diye konuştu.

"Osmanlı'dan gelen bir ırk"

Oral, kıvırcığın Osmanlı döneminden gelen bir ırk olduğunu bildirdi.

Kıvırcık koyunun diğer ırklara göre daha ince yapılı ve daha sık tüylü olduğunu dile getiren Oral, şöyle devam etti:

"Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yaparken, Osmanlı ansiklopedilerinden de tarihçesini araştırdık. Edirne başkentken Kırklareli'nde yetiştirilen kıvırcık koyunlar padişahlara ikram olarak sunulurmuş. Daha sonra bu koyunlar yok olunca Romanya'nın Köstence köylerinden temin ediliyormuş. Bu nedenle bu ırk bizim için çok önemli."

Kentte 210 bin kıvırcık cinsi küçükbaş hayvanın bulunduğu bilgisini veren Oral, kıvırcığın Dubai ve Katar'ın da aralarında olduğu çeşitli ülkelerden rağbet gördüğünü sözlerine ekledi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy da kıvırcığının tescillenmesinin ardından talebin hızla arttığını belirtti.

Özellikle lüks restoranlarda kıvırcık etinin servis edildiğini anlatan Aksoy, "Dolayısıyla bir satış problemimiz yok, üretim problemimiz var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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