Lezzetini bilen su değirmeninden vazgeçemiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Lezzetini bilen su değirmeninden vazgeçemiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Lezzetini bilen su değirmeninden vazgeçemiyor

Ordu'nun Fatsa ilçesinde geçmişte un ihtiyacını karşılamak için kullanılan su değirmenleri gelişen teknolojiyle birlikte tarihe karışmamak için direnirken, lezzetini bilen ise bu değirmenden vazgeçemiyor.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde geçmişte un ihtiyacını karşılamak için kullanılan su değirmenleri gelişen teknolojiyle birlikte tarihe karışmamak için direnirken, lezzetini bilen ise bu değirmenden vazgeçemiyor.

Su değirmenlerinin gür sesi yerini sessizliğe bırakırken, Ordu genelinde birkaç değirmen faaliyetini devam ettiriyor. Günümüzde az da olsa varlığını sürdüren su değirmenlerinin sahipleri, değirmenlerinin bakımını ve tamirini yaparak çalışır vaziyette hazır tutuyor. Geçmiş yıllarda yoğunluk nedeniyle değirmende sırayla mısır öğütüldüğünü belirten değirmen sahipleri göç nedeniyle köylerin boşalması ve mısır tarımının yapılmamasının değirmenleri susturduğunu söylüyor.

Fatsa'ya bağlı Ilıca Mahallesi'nde bulunan su değirmeni halen faaliyetini sürdürürken değirmen sahibi Ahmet Çakmak, "Dedemin mirası olduğu için değirmenimizi kapatmıyoruz. Değirmenimizi kullanmaya çalışan vatandaşlara da ücretsiz olarak çalıştırıyoruz" dedi.

Lezzetini bilen su değirmeninden vazgeçemiyor

Mısır ununu elemek için kullanılan su değirmenine eski ilginin olmadığını söyleyen Çakmak, "Unun lezzeti çok ayrı. Bu tip değirmenlerin sayısı çok az bu bölgede. Lezzetini bilen su değirmenlerinden vazgeçemiyor. Eskiden mısır ununu eğitmeleri için köylüler sıra bekliyordu. Bizlerde onlara randevu veriyorduk. Şimdi ise biz bile değirmene gelemiyoruz" dedi. - ORDU

Lezzetini bilen su değirmeninden vazgeçemiyor
Lezzetini bilen su değirmeninden vazgeçemiyor
Lezzetini bilen su değirmeninden vazgeçemiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Vladimir Putin Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Demet Akalın Perihan Savaş
Spor Yılmaz Vural Josef De Souza Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Lezzetini bilen su değirmeninden vazgeçemiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 14:18:56. #1.14#
title