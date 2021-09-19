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Lezzeti küflendikçe artıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

UNESCO tarafından gastronomi şehirleri ağına dahil edilen Hatay'da, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından coğrafi işaret alınarak tescillenen 'Antakya küflü sürkü (çökelek)' yoğun talep görüyor.

UNESCO tarafından gastronomi şehirleri ağına dahil edilen Hatay'da, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından coğrafi işaret alınarak tescillenen 'Antakya küflü sürkü (çökelek)' yoğun talep görüyor.

Tescilli yöresel lezzet olan çökeleğin tane fiyatı 3 TL'den satılırken, küflü çökeleğin fiyatı ise 5 TL'den alıcı buluyor. Tarihi Uzun Çarşı'da satılan ve küflendikçe lezzeti artan sürk, vazgeçilmez yöresel ürünler arasında yer alıyor. Baharatçı Evren Eraslan, Hatay yöresinin en çok tercih ettiği kahvaltı çeşidi olan sürk çökeleğinin hemen hemen her evde yapıldığını, aperatif olarak da sofralarda eksik olmayan yöresel lezzetlerden biri olduğunu söyledi. Sürk çökeleğinin içerisindeki baharatlar sayesinde piştikçe ve küflendikçe kalitesi ile lezzetinin arttığını vurgulayan Eraslan, "Sürk çökeleğimizin içerisindeki baharatlar, karabiber, yenibahar, muska cevizi, karanfil, tarçın başta olmak üzere kimyon, kişniş, Antakya dağ kekiği ve çörek otu ile beraber zenginleştirilip çok çeşitli baharatlarla beraber beyaz sürkün yani çökeleğin pişmesini sağlıyoruz. Genelde şehir dışarısından gelen misafirlerimizin de en çok tercih ettiği ürünlerden bir tanesi. İçerisindeki zengin baharatlar ve çok besleyici ürünler sayesinde kahvaltılarda vücut direncini arttırdığı için özellikle kış aylarında daha çok tüketiliyor. Tam küflü olan kış aylarında, diğer taze olan çökelekler ise yaz aylarında tercih ediliyor. Fiyat olarak da tane 5 lira, kilogram olarakta 30 liradan satışı yapılıyor" dedi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yahya Kemal Avşar ise, "Sürk yağsız sütten yapıldığı için beslenme açısından önemli. İçerisinde bulunan baharatlardan dolayı antioksidan özelliği gösterebilmekte" dedi.

Hatay'ın süt ürünlerinin oldukça değişik olduğunu ve Türkiye'deki diğer süt ürünlerine benzemediğini ifade eden Prof. Dr. Avşar, "Bunların en önemlisi de sürk. Sürkün çok önemli özellikleri var. Günümüz toplumlarında beslenmesine önem veren kitleler için oldukça aromatik bir peynir çeşididir. Yöresel olarak pişmiş denilen sürkün bir de küflenme aşaması vardır. Kendi kendine küflendirilen sürklerin aroması giderek artmakta. Bunun da sebebi üzerinde bulunan küflerin salgıladıkları enzimlerin peynirin iç kısmına doğru gidip orada olgunlaşma sürecini hızlandırmasıdır. Dolayısıyla o lezzet, koku ve aroma bu küflerin sayesinde meydana gelmektedir. Sürkün sadece protein içermesi ve lezzetinden dolayı hem gastronomi turizmi için hem de gelecekle coğrafi işaret aldığından dolayı bu yöreye tescillenmiş oldu. Bu durum da Hatay dışındaki bu ürünü kimsenin üretmesi artık mümkün değil. Bu Hatay yöresine ekonomik bir avantaj sağlıyor" diye konuştu

Lezzeti küflendikçe artıyor

Lezzeti küflendikçe artıyor

Lezzeti küflendikçe artıyor

Lezzeti küflendikçe artıyor
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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