Lezzet ödülü alan Artvin'e özgü butko zeytininin üretimi sürüyor

Artvin'de yetişen ve dünya zeytin yağı üstün lezzet ödülüne layık görülen, butko zeytini Artvin Orman Bölge Müdürlüğü desteğiyle üretimine devam ediyor.

Barajlar nedeniyle daralan yetişme alanlarına alternatif olarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, "gelir getirici meyve ağaçlandırma" projesi kapsamında Artvin Orman Bölge Müdürlüğü uygun olan ormanlık alanlarda yetiştirmek üzere Butko zeytini üretimine devam ediyor.

Artvin'e özgü doğal olarak yetişen ve dünyada zeytinyağında üstün lezzet ödülünü almış, ilk dört lezzet içerisinde yer alan, ilk Türk zeytini Artvin Butko seralarda yerlerini aldı. Ardanuç Orman İşletme Müdürlüğü, mikro klimalı polikarbon serada, başta Butko zeytin fidanı olmak üzere, diğer gelir getirici ve tıbbi aromatik tür fidan üretim çalışmaları devam ediyor.

Artvin İlimizde bulunan orijini Butko zeytin ağaçlarından alınan çelikler, seradaki yastıklara yerleştirilerek zeytin fidanı üretimi yapılıyor. 4 yıldır yapılan bu çalışma ile yılda ortalama 10 bin adet tüplü Zeytin fidanı üretimi sağlanırken, üretilen fidanlardan Ardanuç, Yusufeli ve Merkez İlçe köylerinde zeytin bahçeleri oluşturuldu. Zeytin yetiştiriciliği yapan orman köylülerine de bu fidanlar ücretsiz olarak dağıtılıyor. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı