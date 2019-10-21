Lezzet ödülleri sahiplerini buldu

21.10.2019 15:37

Mutfak Sanatları ve Gastronomi Federasyonu tarafından düzenlenen 3'üncü Uluslararası İstanbul Kültür ve Tat Festivali'nde İstanbul Rumeli Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları ve Aşçılık bölümü öğrencileri iki farklı kategoride dört ödül kazandı.

Mutfak Sanatları ve Gastronomi Federasyonu tarafından düzenlenen '3'üncü Uluslararası İstanbul Kültür ve Tat Festivali'ne katılan öğrenciler, hünerlerini sergiledi. Türk mutfağının birbirinden farklı ve lezzetli yemeklerinin yapıldığı festivalde genç yetenekler en güzel yemekleri yapmak için kıyasıya yarıştı.

Pendik'te 18-20 Ekim tarihleri arasında düzenlenen yarışmada İstanbul Rumeli Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları ve Aşçılık bölümü öğrencileri Ayşe Gültekin, Duygu Arduç, Dilara Kayman, Batuhan Saika, Ayşenur Karabulut, Onurcan Şen, Şahin Mazlum Gönüllü, Atahan Demir, Zeynep Duyce Atik, Rabianur Azman ve Güray Taşkın iki farklı kategoride dört ödül kazandı.İKİ FARKLI KATEGORİDE DÖRT ÖDÜLŞef adayları Ayşe Gültekin, Duygu Arduç, Dilara Kayman kuru antep dolması, vişne soslu istiridye mantarlı kuzu sarma ve armut özlü kaymaklı cheescake ile yılın en iyi üniversite ekibi kategorisinde birincilik kupası ile altın madalyayı, Ali Taşkıran, Batuhan Saika, Ayşenur Karabulut brokoli çorbası, Ispanak yatağında ızgara somon ve tahin soslu kabak tatlısı ile yılın en iyi üniversite ekibi kategorisinde altın madalyayı, Onurcan Şen, Şahin Mazlum Gönüllü, Atahan Demir avakado soslu füme balık, mantar soslu lokum bonfile ve bal kabaklı cheescake ile pratik ekip kategorisinde gümüş madalyayı, Zeynep Duyce Atik, Rabianur Azman, Güray Taşkın ise spesiyal soslu mücver, iki peynirli deniz ürünleri ve kaymaklı kramalize incir tatlısı ile de pratik ekip kategorisinde gümüş madalyayı almaya hak kazandı."ÖZGÜVEN KAZANDILAR"

Öğrencilerinin elde ettiği başarılardan dolayı mutluluk ve gurur duyduğunu dile getiren Üniversitenin Aşçılık Bölümü Öğretim Görevlisi Gökhan Mert, "Gastronomi ve aşçılık bölümü öğrencilerimizle iki farklı kategoride dört ekiple katıldığımız yarışmada başarı elde ettik. Öğrencilerimiz bu organizasyonda, alanda bulunan şeflere ve jüri üyelerine yeteneklerini sergilediler. Bir eğitimci olarak benim için en önemlisi yarışma atmosferini yaşamaları ve özgüven kazanmaları oldu. Yarışma sonunda aldığımız ödüllerle, üniversitemizde eğitim gören her öğrencinin neler başarabileceğini ve geleceğe dair daha başarılı çalışmalar ortaya koyabileceklerini görmüş olduk. Yarışmaya katılan bütün öğrencileri kutlar, başarılarının devamını dilerim" şeklinde açıklamada bulundu.

Kaynak: DHA