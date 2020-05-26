Lezzet Düşkünleri yarışmacıları kimler? Lezzet Düşkünleri yarışmacısı Sibel Döğen kimdir? Sibel Döğen kaç yaşında, nereli? TV8'de ekrana gelen Lezzet Düşkünleri yarışması izleyicilerin ilgisini çekerken yarışmacılar hakkında meraklı soruları da beraberinde getirdi. Lezzet Düşkünleri yarışmasını izleyenler Lezzet Düşkünleri yarışmacıları kimler? Lezzet Düşkünleri yarışmacısı Sibel Döğen kimdir, Sibel Döğen kaç yaşında, nereli gibi soruların yanıtlarını merak etti.

İzleyicilerin beğeni ile izlediği Lezzet Düşkünleri programını izleyenler yarışmacılar hakkında detaylı bilgileri merak ettiler. Lezzet Düşkünleri yarışmacıları kimler? Lezzet Düşkünleri yarışmacısı Sibel Döğen kimdir? Sibel Döğen kaç yaşında, nereli gibi konular en çok merak edilen konulardan oldu.

LEZZET DÜŞKÜNLERİ YARIŞMACISI SİBEL DÖĞEN GEDİK KİMDİR?

36 yaşındaki Sibel Döğen Gedik İstanbul'da yaşıyor, iki yıldır evli olduğu eşi Mehmet Emre Gedik ile birlikte yarışacak yarışmacı iddialı. İşletmeci olarak çalışan Sibel Döğen Gedik'in eşi Emre Gedik ise profesyonel aşçı. Eşinin biraz daha farklı bir tarzı olduğunu belirten Sibel Hanım, snob bir çift olduklarını ifade ediyor.