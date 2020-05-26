Lezzet Düşkünleri yarışmacıları kimler? Lezzet Düşkünleri yarışmacısı Doğa Zeles kimdir? Doğa Zeles kaç yaşında, nereli? TV8'de ekrana gelen Lezzet Düşkünleri yarışması izleyicilerin ilgisini çekerken yarışmacılar hakkında meraklı soruları da beraberinde getirdi. Lezzet Düşkünleri yarışmasını izleyenler Lezzet Düşkünleri yarışmacıları kimler? Lezzet Düşkünleri yarışmacısı Doğa Zeles kimdir, Doğa Zeles kaç yaşında, nereli gibi soruların yanıtlarını merak etti.

İzleyicilerin beğeni ile izlediği Lezzet Düşkünleri programını izleyenler yarışmacılar hakkında detaylı bilgileri merak ettiler. Lezzet Düşkünleri yarışmacıları kimler? Lezzet Düşkünleri yarışmacısı Doğa Zeles kimdir? Doğa Zeles kaç yaşında, nereli gibi konular en çok merak edilen konulardan oldu.

LEZZET DÜŞKÜNLERİ YARIŞMACISI DOĞA ZELES KİMDİR?

Doğa Zeles, 31 yaşında ve yedi senedir pastacılık alanında çalışıyor. Setlerde yemek stilistliği yaptığını söyleyen Doğa Zeles, yarışmaya Pınar Türkyılmaz ile katılıyor.