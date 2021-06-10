Lezzet Ankara'ya nasıl üye olunur? Restoran kaydı nasıl yapılır?

Ankara Büyükşehir Belediyesi, işletme sahiplerine katkı amacıyla 'Lezzet Ankara' adında yemek sipariş uygulaması başlattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş restoranların uygulamaya ücretsiz olarak kayıt olabileceğini ve komisyon alınmayacağı açıkladı. Peki, Lezzet Ankara'ya nasıl üye olunur? Restoran kaydı nasıl yapılır?

LEZZET ANKARA'YA NASIL ÜYE OLUNUR?

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklanan üyelik kaydı şu şekilde;

Merhaba,

Bu sayfada kayıt işlemleri, menü işlemleri, ürün işlemleri, çalışma gün ve saatleri, sipariş işlemleri, hizmet noktalarını nasıl düzenleyeceğinizi anlatacağız.

Web sitemizde bulunan KAYIT OL (RESTORAN) butonuna basılarak karşımıza çıkan form üzerinde zorunlu alanlar eksiksiz doldurulur.

1.HİZMET NOKTALARI

Hizmet Noktaları menüsünden restoranınızın hizmet verdiği noktaları, min ve max teslimat sürelerini ve seçtiğiniz bölgeye ait min. tutarı girmeniz gereklidir.

Hizmet bilgilerinizi girmediğiniz taktirde restoranınız müşterilere gösterilmeyecektir.

Hizmet noktalarınıza göre müşterilerin adresleri eşleştirilerek müşterilere restoranınız gösterilecektir.

Hizmet nokta/noktalarınızı güncelle butonu ile güncelleme alanından düzenleyebilirsiniz.

2.ÇALIŞMA SAATLERİ

Restoranınıza ait çalışma gün ve saatleri bu menüden ekleyebilir veya düzenleyebilirsiniz.

Gün ve günleri seçerek restoranınızın açılış ve kapanış saatlerini ekleyerek müşterilerinize sadece o güne ait açılış ve kapanış saatleri arasında açıktır ibaresi gösterilecektir.

3.RESTORANIM SAYFASI

Restoranım sayfasında işletmenizle ilgili düzenlemeler yer alacaktır. İlk kayıt esnasında yapmış olduğunuz bilgiler bu alana otomatik olarak gelecektir.(Logo Hariç) Logonuzu bu sayfadan ekleyerek işletmenizin aranan restoranlar arasında daha görünür bir şekilde olmasını sağlayabilirisiniz.

İşletmenizin bilgilerinde (adres, telefon, konum, vergi numarası vb.) değişiklikleri bu sayfa üzerinden düzenleyebilirsiniz.

İşletmenizi kapatmanız halinde Durum sekmesinden Kapalıyı seçerek hesabınızı pasife alabilirsiniz.

4.MENÜ OLUŞTUR

Menü oluştur sayfasında menünüzü oluşturabilirsiniz. Örn. olarak Kebaplar, Tatlılar, İçeçekler , Kampanya Menüleri vb. menüler "YENİ MENÜ EKLE" butonu ile yapabilirsiniz.

Yeni Menü Ekle Butonuna bastığınızda "Menü Adı ve Açıklama" alanlarını doldurmanız istenmektedir. Açıklama alanınıza isterseniz Menünüz ile ilgili açıklama bilgilerini girebilirsiniz.

Menünüzü istediğiniz şekilde aktif ya da pasif yapabilirsiniz. Pasif yaptığınız durumda menünüz müşterilere gösterilmeyecektir.

5.ÜRÜN OLUŞTUR

Restoranınıza ait menünüzü oluşturduktan sonra oluşturduğunuz menüye ait ürünü bu sayfadan oluşturabilirsiniz.

Ürünlerinize ait ürün fotoğrafı yüklemeniz menünüzün daha gösterişli göstermesini sağlayacaktır.

Ürününüzün fiyatını girmelisiniz. (Örn. Kullanım 5, 5.90 )

Açıklama alanı ürününüzün içeriği ile ilgili bilgi verme alanıdır.

Örn: Ürün Adı (Pizza Adı :) - Ürün Açıklaması (İçindekiler : xxxxxxxxxx)

Örn: İçecekler menüsüne su,ayran vb. ekleme işlemi bu alandan yapılacaktır.

Ürününüzü ileride satmayı düşünmüyorsanız pasife alarak müşterilere gösterilmemesini sağlayabilirisiniz.

6.YENİ ÜRÜN EKSTRASI EKLE

Ürün oluştur butonu içerisinde bulunan "Yeni Ürün Ekstrası Ekle" butonu ile o ürüne ait ekstra/ekstralar ekleyebilirisiniz.

Ürün adı alanından ürünü seçerek ekstra adı ve fiyatını girerek ekstra ürün ekleyebilirisiniz.

Örn. kullanım : Pizza ürününe, tavuk fileto , sos çeşitleri vb. ekleme.

Ekstra ürününüzü istediğiniz zaman pasif yaparak müşterilerinize kapatabilirsiniz.

7.SİPARİŞLER

Siparişler menüsünden restoranınıza gelen siparişleri göreceksiniz

Onay Bekliyor: Müşteriden gelen sipariş

Hazırlanıyor : Sipariş hazırlanıyor anlamına gelmektedir.

Dağıtımda : Sipariş dağıtıma çıktığı anlamına gelmektedir.

Teslim Edildi : Sipariş teslim edildi anlamına gelmektedir.

İptal Edildi : Sipariş iptal edildi anlamına gelmektedir.

Sipariş durumları müşteri/müşterilerinize anında gönderilecektir. Müşteri siparişi ile ilgili durumu anlık olarak görüntüleyecektir.

DETAY

Detay butonu ile siparişinize ait tüm bilgiler yer almaktadır.(Sipariş Notu, Ekstra ürünler, Müşteri adres, iletişim bilgileri, ödeme şekli , sipariş veridiği tüm ürünler vb.)

Sipariş bilgilerini çıktı alarak ürün hazırlamaya başlayabilir ve çıktıyı kuryenize verebilirsiniz.

Detaylı bilgi için tıklayınız...