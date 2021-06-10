Lezzet Ankara nedir? Lezzet Ankara nasıl kullanılır? "Esnafa Destek" uygulaması: "Lezzet Ankara" erişime açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, işletme sahiplerine katkı amacıyla 'Lezzet Ankara' adında yemek sipariş uygulaması başlattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş restoranların uygulamaya ücretsiz olarak kayıt olabileceğini ve komisyon alınmayacağı açıkladı.. Peki, Lezzet Ankara nedir? Lezzet Ankara nasıl kullanılır?

LEZZET ANKARA NEDİR?

Ankara Büyükşehir Belediyesi, esnaf için Lezzet Ankara adında yeni bir uygulama başlattı. Yemek sipariş platformuna işletmelerin yüzde 0 komisyonla ve ücretsiz kayıt olabileceği açıklandı.

Ankaralılar ise internet üzerinden ürün siparişi vererek esnafa destek olabilecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı uygulamaya kısa sürede 149 restoran kaydoldu.

Restorantlar, uygulamaya ücretsiz olarak kayıt yapıtabilecekler ve bu uygulama üzerinden sıfır komisyon ile sipariş alabilecekler. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, uygulamayı sosyal medya hesabında duyururken, şöyle dedi:

"Esnafımızın alın terini korumak adına yüzde 0 komisyonla "Lezzet Ankara" var. İşletmelerimizin menülerini sisteme girmesinin ardından portalımızı sizlerle buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyoruz."

Yavaş, açıklamasında uygulamayı kullanmak isteyenlere, iş yeri kaydının yapıldığı ve kayıt klavuzunun yer aldığı iki de internet adresi paylaştı. Ankara'da işletme sahipleri https://lezzetankara.com/nasiluyeolunur adresi üzerinden sisteme kayıt olabilecek.