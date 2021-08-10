Lezita'nın yeni Pazarlama Müdürü Besime Bakiler oldu
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Lezita'nın yeni Pazarlama Müdürü Besime Bakiler oldu

Lezita'nın yeni Pazarlama Müdürü Besime Bakiler oldu
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Ekonomi

Lezita'da "Pazarlama" departmanının başına şirkette Pazarlama Yöneticisi olarak görev yapan Besime Bakiler getirildi.

Lezita'da "Pazarlama" departmanının başına şirkette Pazarlama Yöneticisi olarak görev yapan Besime Bakiler getirildi.

Lezita'dan yapılan açıklamaya göre, firmada Pazarlama Yöneticisi olarak görev yapan Bakiler, Lezita Pazarlama Müdürü olarak atandı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Anadolu Üniversitesi Maliye bölümünden lisans derecelerine sahip olan Bakiler, Katip Çelebi Üniversitesi'nde Pazarlama İletişimi ve Marka Yönetimi alanında yüksek lisans yaptı.

Kariyerine 2002 yılında Citibank'ta başlayan Bakiler, ardından Düzey Dağıtım AŞ ve Özsüt Gıda'da çalıştı. 2005 yılında Abalıoğlu Lezita Gıda AŞ ailesine katılan Bakiler, Lezita'da sırasıyla "Planlama Uzmanı", "Ürün Yöneticisi", "Ticari Pazarlama Yöneticisi", "Kurumsal İletişim Yöneticisi ve son olarak "Pazarlama Yöneticisi" olarak görev yaptı. Besime Bakiler Lezita Pazarlama Müdürü olarak markanın pazarlama ve iletişim faaliyetlerinden sorumlu olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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