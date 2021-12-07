Lezita "İyi Tarım Uygulamaları" sertifikası aldı

MANİSA (AA) - Türkiye beyaz et sektörünün önde gelen markalarından Lezita, 'İyi Tarım Uygulamaları" sertifikası almaya hak kazandı.

Markadan yapılan açıklamaya göre, sertifika, Lezita'nın İzmir, Manisa ve Aydın'da bulunan tesislerinde üretilen etlik civciv, kuluçkalık yumurta ve etlik piliç üretim süreçleri için verildi.

İyi Tarım Uygulamaları sertifikası, yetkili kurumlar tarafından başvuran şirkete yönelik tüm üretim süreçleri titizlikle kontrol edildikten sonra veriliyor. İyi Tarım Uygulamaları (İTU) FAO tarafından, "tarımsal üretim sisteminin sosyal açıdan yaşanabilir, ekonomik açıdan karlı ve verimli, insan sağlığını koruyan, hayvan sağlık ve refahı ile çevreye önem veren bir hale getirmek için uygulanması gereken işlemler" olarak tanımlanıyor. İyi Tarım Uygulamaları, tarımsal üretimin çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir şekilde yapılmasını, doğal kaynakların korunmasını, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile güvenilir ürün arzının sağlanmasını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen İyi Tarım Uygulamaları programı, kaliteli ve verimli bir tarımsal üretimin yanı sıra güvenli gıda tüketimi açısından da büyük bir önem taşıyor. Üreticilerin kazancının ve rekabet gücünün artırılmasının yanı sıra tüketicilerin sağlığının korunması hedefleniyor. Böylece iyi tarım uygulamaları şartlarına uygun şekilde elde edilen ürünün, insan sağlığına zararlı kimyasal, mikrobiyolojik ve fiziksel kalıntılar içermediği; çevreyi kirletmeden ve doğal dengeye zarar vermeden üretildiği, üretimi sırasında insan ve diğer canlıların olumsuz etkilenmediği; üretildiği ve tüketildiği ülkelerin tarımsal mevzuatına uygun olarak üretildiği belge ile garanti altına alınmış oluyor.

AA / Abdulkadir Günyol - Son Dakika Haberleri

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