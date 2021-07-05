Lezita "Dünya Lezzetleri" ürün serisi ile restoran lezzetlerini evlere taşımaya devam ediyor
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Lezita "Dünya Lezzetleri" ürün serisi ile restoran lezzetlerini evlere taşımaya devam ediyor

Lezita 'Dünya Lezzetleri' ürün serisi ile restoran lezzetlerini evlere taşımaya devam ediyor
Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi

Lezita, soslu "Dünya Lezzetleri" ailesini müşterileri ile buluşturdu.

Lezita, soslu "Dünya Lezzetleri" ailesini müşterileri ile buluşturdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Lezita, "Kekikl'm", "Köril'm" ve "Fesleğenl'm" ürünlerini sostaki uzmanlığı ile tüketicilerine sundu.

Pazarda inovatif ürünleriyle öne çıkan Lezita, salgın döneminde özellikle restoranlarda rastlanan lezzetleri evlere taşımaya odaklandı. Lezita, bu doğrultuda geliştirdiği yeni soslu "Dünya Lezzetleri" ürün serisini tüketicileriyle buluşturdu.

Salgın döneminde kesintisiz olarak çalışmaya, üretmeye devam eden Lezita, yeniliklere de imza atıyor. Lezita'nın yenilikçi iş stratejisi doğrultusunda geliştirilen "Dünya Lezzetleri" serisi; İtalyan usulü kekikli piliç sote "Kekikl'm", Tibet usulü körili piliç sote "Köril'm", Gürcistan usulü fesleğenli piliç sote "Fesleğenl'm" ürünlerinden oluşuyor. Lezita, 3 farklı damak tadına sahip ülkenin baharat ve otlarla zenginleştirilmiş soslarıyla öne çıkan piliç eti lezzetlerini sostaki uzmanlığı ile tüketicilerine sunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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Lezita "Dünya Lezzetleri" ürün serisi ile restoran lezzetlerini evlere taşımaya devam ediyor - Haberler Ekonomi
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