Lezita'dan toplumsal cinsiyet eşitliği için "Görsel Dil Dönüşümü" hareketi

Türkiye beyaz et sektörünün önde gelen markalarından Lezita, hayatın her alanında toplumsal cinsiyet eşitliğini vurgulamak amacıyla, "Görsel Dil Dönüşümü" hareketi başlattı.

Türkiye beyaz et sektörünün önde gelen markalarından Lezita, hayatın her alanında toplumsal cinsiyet eşitliğini vurgulamak amacıyla, "Görsel Dil Dönüşümü" hareketi başlattı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, eşitliğin görsel dildeki önemine dikkati çekmeyi hedefleyen Lezita, tüm uyarı levhalarına kadın piktogramları ekleyerek bu alanda bir ilke imza attı.

Hayatın her alanında cinsiyet eşitliğini savunan Lezita, toplumsal değişimde görsel iletişimin önemini vurgulayan bir hareket başlattı. Tüm iş birimlerindeki uyarı levhalarını değiştiren Lezita, bu uyarı levhalarının tamamına kadın piktogramları ekledi. Lezita toplumun hafızasını, düşünme şeklini etkileyen unsurlardan biri olan uyarı levhalarının görsel dilindeki erkek egemenliğinin değiştirilerek eşitlik vurgusunun kalıcı şekilde uygulanmasını amaçlıyor.

"Herkesi görsel dilde değişime davet ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Lezita Pazarlama Müdürü Besime Bakiler, toplumsal dönüşüm ve gelişimin öncüsü kadınların hayatın her alanında var olduğunu, ancak pek çok alanda kadınların varlığının görmezden gelindiğini belirtti.

Lezita ailesi olarak "kadınlar her yerde var" dediklerini ve tüm iş birimlerinde daha çok kadına istihdam sağlayabilmek adına insan kaynakları departmanıyla eşitliğin sağlanması yönündeki politikaları sürekli güncelledikleri ifade eden Bakiler, şunları kaydetti:

"Toplam çalışanlarının yüzde 36'sı kadınlardan oluşan bir şirket olarak, eşitlik konusunda toplumsal bilincin oluşmasında, konuştuğumuz dil kadar görsel dilin de öneminin bilincindeyiz. Eşitlik anlayışımızı tüm iş alanlarımızda göstermek amacıyla başlattığımız 'Görsel Dil Dönüşümü' hareketi ile birimlerimizdeki tüm levhaları yeniledik. Bu uyarı levhalarının tamamına kadın piktogramları ekledik."

Bakiler, öncülüğünü yaptıkları görsel dil dönüşümü kapsamında tüm şirketleri, ofisleri, dükkanları, fabrikaları, özel ve kamu kuruluşlarını uyarı levhalarına kadınları eklemeye davet etti.

Davetlerine farklı sektörlerden pek çok şirket ve kuruluştan geri dönüş aldıkları bilgisini veren Bakiler, "Söz konusu şirketlere dönüşüme dahil olmaları için destek verdik. Ayrıca daha geniş bir kitlenin bu önemli harekete katılabilmesi için https://uyariyoruz.com/ internet sitesini oluşturarak şirketlerin ihtiyaç duydukları İş Sağlığı ve Güvenliği levhalarına ulaşıp uygulamalarına katkıda bulunduk. İleriye doğru atılan her küçük adımın büyük değişimlerin, etkilerin başlangıcı olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden herkesi görsel dilde değişime davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu