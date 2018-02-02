Lezita'dan 12 Milyon Liralık Yatırım Hedefi

Abalıoğlu Grubu Gıda İş Ünitesi Genel Müdürü Mustafa Özdil, Lezita olarak döner ve kaplamalı ürünler için şimdiye kadar 22 milyon liralık yatırım yaptıklarını belirterek, 2018'de de tüm segmentlerde toplam yatırım tutarının yaklaşık 12 milyon lirayı bulacağını ifade etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Lezita'nın piyasaya sunduğu yeni inovatif ürün grubu Gurme Lezzetler'in İzmir lansmanı yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdil, 2017'de inovatif ürünlerin etkisiyle yüzde 26 büyüdüklerini belirtti.

Lezita'nın gurme lezzetler grubunu 2018'de zenginleştirmeyi planladıklarını aktaran Özdil, yılda 200 bin ton beyaz et üretimi yaptıklarını, 3 bin ürün çeşidine sahip olduklarını kaydetti.

Şubat itibariyle kesimhane kapasitesini saatte 24 binden 27 bine yükselttiklerini, cironun yüzde 22'sini ileri işlenmiş ürünlerden kazandıklarını vurgulayan Özdil, şunları kaydetti:

"İnovatif ürünlerin cirodaki payının 2018'de yüzde 25'e çıkmasını bekliyoruz. Piliç etinde pazarda ilk 5, ileri işlenmiş inovatif ürünlerde ilk 2 firmadan biriyiz. Pazarda yüzde 8 paya sahibiz. İnovatif ürünler pazarının lideri olmayı hedefliyoruz. İhracat pazarında da iddialı bir konumdayız. Satışların yüzde 10'unu yurt dışına yapıyoruz. Döner ve kaplamalı ürünler için şimdiye kadar toplamda 22 milyon lira yatırım yaptık. 2018'de de tüm segmentlerde toplam yatırım tutarının yaklaşık 12 milyon lirayı bulacak."