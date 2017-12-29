Lezbiyen Çifte Düğün Pastası Yapmayı Reddeden Fırıncı Tazminata Mahkum Edildi
ABD'nin Oregon eyaletinde eşcinsel bir çifte düğün pastası yapmayı reddeden fırıncılara 135 bin dolar tazminat cezası verildi.
Oregon'da bir mahkeme, beş yıl önce lezbiyen Rachel ve Laurel Bowman-Cryer çiftine dini sebeplerle düğün pastası yapmayı istemeyen ve bu sebeple dava edilen fırıncı Aaron ve Melissa Klein'a lezbiyen çifte ödenmek üzere 135 bin dolar tazminat cezası verdi.
ÖRNEK OLMASINI İSTİYORLAR
Rachel ve Laurel Bowman-Cryer çifti temyiz mahkemesinden çıkan karar için, "Oregon fırınların ve diğer dükkanların kapısına "sadece hetero çiftler girebilir" yazılı işaretler asılmasına izin vermeyeceklerini söyleyerek kararı memnuniyetle karşıladı.
YORUMLAR (47)
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Bizim fırıncılar gibiyse belki pasta yapmayı bilmediğindendir.Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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Lan kadın kadına olur mu erkek kadın ya da kadın erkek olur ;)))) ver gazıCevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır
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tek tip yap sende . . begenirsen bu uzunca bisey ;)Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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iyi olmus,Cevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır
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Tamam mesaj alindi bizim fırıncılara gelirlerse yapacaklarCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Boyle haberlere ve insanlara sessiz kalmak ileride cocuklarimizin boyle davranislari normal karsilamalarina sebep olacaktir...insan neden yarini dusunmez.Cevap Yaz 14 3 Yayından Kaldır
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Insanların bir kısmı hermafrodit türden gelip de eşeyli üreme yapabiliyor muydu bak unuttum(?)Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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İnşallah iflas etmiştir fırıncı. Herkesede ders olsun. Hayat tarzımıza saygı duymayı öğreneceksiniz İstesenizde istemsemenizdeCevap Yaz 11 65 Yayından KaldırİSTEMSEMENİZ: istemsemenizde güldüm3 1 Yayından KaldırNSSSM: Ewet ya istemsemenizde1 1 Yayından Kaldır
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Ahahaha Müslümanlar çıldırıyor hdhdhshshxbxnndkwkwCevap Yaz 6 47 Yayından KaldırUGUR: Sana bir cift sozum var SEN ANLADIN onu degilmi5 2 Yayından Kaldır
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HİCR S. 73-76. AYETLER: “Derken, tan yerinin ağarma vaktine girdiklerinde onları (o korkunç ve dayanılmaz)çığlık yakalayıverdi. Anında(yurtlarının)üstünüaltına çevirdik ve üzerlerine balçıktan pişirilmiş taş yağdırdık. Elbette bunda bunda ‘derin bir kavrayışa sahip olanlar’ için gerçekten ayetler vardır. O(şehirde)gerçekten bir yol üstünde(hâlâ) durmaktadır.Cevap Yaz 38 5 Yayından Kaldır
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HUD S. 81. AYET: “(Elçiler-Melekler)Dediler ki: ‘Ey Lut, biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana kesin olarak ulaşamazlar. Gecenin bir parçasında ailenle birlikte yürü(yola çık). Sakın, hiçbiriniz dönüp arkasına bakmasın;fakat senin karın başka. Çünkü onlara isabet edecek olan, ona da isabet edecektir. Onlara va’dolunan(azab) sabah vaktidir. Sabah da yakın değil mi?Cevap Yaz 28 4 Yayından Kaldır
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Bu Haberle İlgili Yorumunuzu YazınARAF S. 80-82. AYETLER: “Hani Lut da kavmine şöyle demişti: ‘Sizden önce alemlerden hiç kimsenin yapmadığı hayasızlığı, çirkinliği mi yapıyorsunuz?Gerçekten siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz. Doğrusu siz, ölçüyü aşan(azgın)bir kavimsiniz’ Kavminin cevabı: “Yurdunuzdan sürüp çıkarınbunları, çünkü bunlar çokça temizlenen insanlarmış” demekten başka olmadı”Cevap Yaz 19 3 Yayından Kaldır
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Escici cinseli kafasinq gore takilsin hesabini sizmi vereceniz naparlarsa kendilerine biz ne yaparsak kendimizeCevap Yaz 6 18 Yayından Kaldır
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Peki ürüme nasıl olacak. İnanamayanlar için bile. Marketlerde çocuk mu satılacak artık? Evcil Hayvan alan insanlar bir süre sonra sıkılıp dışarı atıyorlar. Bu insanlarında evlat edindikleri çocukları sahiplenmeyeceği aşikar. İnsanlığın sonu insanların kendi elinden olacakCevap Yaz 5 4 Yayından Kaldır
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bu tip haberler le iğrenç pislik tiksinç olan bu rezaleti normalmiş gibi insanların gözüne sokuyorlar bu haberleri çocuklarda okuyor RTÜK ve merak salıyorlar görevini yap RTÜKCevap Yaz 17 2 Yayından Kaldır
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Düğün masrafı ev Eşyaları alımı falan fırıncının sponsorluğunda yapılmış oldu böyleceCevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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Arabistanda bunların kafasını scimitar ile keserlerdi, İri yarı öyle infaz cellatları var orda. . .Cevap Yaz 7 3 Yayından Kaldır
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SubhanAllah ne gunlere kaldikCevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır
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kıyamet aalametisevmiyorum sizve sizin gibi eşcinsel sapkın fikirli mikroplarıCevap Yaz 18 3 Yayından Kaldır
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ADALET YERINI BULMUS DIYECEM AMA $135000 AZ HERKESE ORNEK OLSUN DIYE COK DAHA FAZLA CEZA VERILMELIYDICevap Yaz 9 26 Yayından KaldırMERVE: o kızlar idam edilmeli pislik ucubeler10 3 Yayından Kaldır