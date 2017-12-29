Lezbiyen Çifte Düğün Pastası Yapmayı Reddeden Fırıncı Tazminata Mahkum Edildi

Lezbiyen Çifte Düğün Pastası Yapmayı Reddeden Fırıncı Tazminata Mahkum Edildi

ABD'nin Oregon eyaletinde eşcinsel bir çifte düğün pastası yapmayı reddeden fırıncılara 135 bin dolar tazminat cezası verildi.

Oregon'da bir mahkeme, beş yıl önce lezbiyen Rachel ve Laurel Bowman-Cryer çiftine dini sebeplerle düğün pastası yapmayı istemeyen ve bu sebeple dava edilen fırıncı Aaron ve Melissa Klein'a lezbiyen çifte ödenmek üzere 135 bin dolar tazminat cezası verdi.

ÖRNEK OLMASINI İSTİYORLAR

Rachel ve Laurel Bowman-Cryer çifti temyiz mahkemesinden çıkan karar için, "Oregon fırınların ve diğer dükkanların kapısına "sadece hetero çiftler girebilir" yazılı işaretler asılmasına izin vermeyeceklerini söyleyerek kararı memnuniyetle karşıladı.

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YORUMLAR (47)

  • HAKİ:
    Boyle haberlere ve insanlara sessiz kalmak ileride cocuklarimizin boyle davranislari normal karsilamalarina sebep olacaktir...insan neden yarini dusunmez.
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  • BİYOLOJİ UZMANI :
    Insanların bir kısmı hermafrodit türden gelip de eşeyli üreme yapabiliyor muydu bak unuttum(?)
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  • FATİH:
    HİCR S. 73-76. AYETLER: “Derken, tan yerinin ağarma vaktine girdiklerinde onları (o korkunç ve dayanılmaz)çığlık yakalayıverdi. Anında(yurtlarının)üstünüaltına çevirdik ve üzerlerine balçıktan pişirilmiş taş yağdırdık. Elbette bunda bunda ‘derin bir kavrayışa sahip olanlar’ için gerçekten ayetler vardır. O(şehirde)gerçekten bir yol üstünde(hâlâ) durmaktadır.
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  • FATİH:
    HUD S. 81. AYET: “(Elçiler-Melekler)Dediler ki: ‘Ey Lut, biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana kesin olarak ulaşamazlar. Gecenin bir parçasında ailenle birlikte yürü(yola çık). Sakın, hiçbiriniz dönüp arkasına bakmasın;fakat senin karın başka. Çünkü onlara isabet edecek olan, ona da isabet edecektir. Onlara va’dolunan(azab) sabah vaktidir. Sabah da yakın değil mi?
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  • FATİH:
    Bu Haberle İlgili Yorumunuzu YazınARAF S. 80-82. AYETLER: “Hani Lut da kavmine şöyle demişti: ‘Sizden önce alemlerden hiç kimsenin yapmadığı hayasızlığı, çirkinliği mi yapıyorsunuz?Gerçekten siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz. Doğrusu siz, ölçüyü aşan(azgın)bir kavimsiniz’ Kavminin cevabı: “Yurdunuzdan sürüp çıkarınbunları, çünkü bunlar çokça temizlenen insanlarmış” demekten başka olmadı”
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  • HAKEAN:
    Escici cinseli kafasinq gore takilsin hesabini sizmi vereceniz naparlarsa kendilerine biz ne yaparsak kendimize
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  • DOĞRUSU:
    Peki ürüme nasıl olacak. İnanamayanlar için bile. Marketlerde çocuk mu satılacak artık? Evcil Hayvan alan insanlar bir süre sonra sıkılıp dışarı atıyorlar. Bu insanlarında evlat edindikleri çocukları sahiplenmeyeceği aşikar. İnsanlığın sonu insanların kendi elinden olacak
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  • ALİ:
    bu tip haberler le iğrenç pislik tiksinç olan bu rezaleti normalmiş gibi insanların gözüne sokuyorlar bu haberleri çocuklarda okuyor RTÜK ve merak salıyorlar görevini yap RTÜK
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  • KUZEY ATEŞDAĞLI:
    Düğün masrafı ev Eşyaları alımı falan fırıncının sponsorluğunda yapılmış oldu böylece
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  • ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:
    Arabistanda bunların kafasını scimitar ile keserlerdi, İri yarı öyle infaz cellatları var orda. . .
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