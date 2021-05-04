"Leylekli köyün" leylekleri görüntülendi
"Leylekli köyün" leylekleri görüntülendi Hürmetçi Mahallesi'ndeki elektrik direklerinin üzerine yuva yapan leylekler güzel görüntüler oluşturdu Kayseri'nin Hacılar ilçesine bağlı Hürmetçi Mahallesi'ndeki elektrik direklerinin üzerine yuva yapan leylekler, havadan görüntülendi.
"Leylekli köyün" leylekleri görüntülendi
Hürmetçi Mahallesi'ndeki elektrik direklerinin üzerine yuva yapan leylekler güzel görüntüler oluşturdu
KAYSERİ - Kayseri'nin Hacılar ilçesine bağlı Hürmetçi Mahallesi'ndeki elektrik direklerinin üzerine yuva yapan leylekler, havadan görüntülendi.
Havaların ısınmasıyla Kayseri'ye ayak basan leylekler, elektrik direklerini mesken tuttu. Hacılar ilçesine bağlı Hürmetçi Mahallesi'nde bulunan çoğu elektrik direğinin üzerine yuvalarını yapan leylekler, güzel görüntüler oluşturdu.
Havadan görüntülenen leyleklerin yuvalarındaki meraklı bakışları da objektiflere yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ