Leylekli Köprü, zamana meydan okuyor
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Leylekli Köprü, zamana meydan okuyor

07.01.2021 08:28 | Son Güncelleme: 07.01.2021 08:35
Leylekli Köprü, zamana meydan okuyor

TOKAT'ın Niksar ilçesindeki Roma ya da Bizans döneminde yapıldığı tahmin edilen tarihi Leylekli Köprü zamana meydan okuyor.

TOKAT'ın Niksar ilçesindeki Roma ya da Bizans döneminde yapıldığı tahmin edilen tarihi Leylekli Köprü zamana meydan okuyor. İsmini kemerinde ağzında yılan tutan bir leylek figüründen alan ve trafiğe kapalı durumdaki tarihi köprü ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Niksar ilçesinde bulunan, Çanakçı deresi üzerinde tek kemer gözlü ve yarım daire şeklinde olan Leylekli Köprü'nün yapım tarihi net olarak bilinmiyor. Üslup itibariyle Roma veya Bizans döneminde yapıldığı tahmin edilen köprü Osmanlı döneminde de kullanıldı. Adını kemer kısmında yer alan ağzında yılan tutan bir leylek kabartmasından alan köprü, Yılanlı Köprü olarak da biliniyor. Kesme taştan yuvarlak tek gözlü köprü ilgi çekiyor. 

'İLÇEMİZİN SİMGELERİNDEN BİRİ"

Leylekli Köprü'nün Türkiye'deki tarihi köprüler arasında ilk 100 içerisinde olduğunu söyleyen Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, "Arkeologlar köprünün yapımı ile bir rakam veremiyor. Tahmini olarak Roma, ya da Bizans dönemine yapılmış. 200 ile 500'lü yıllar arasında yapıldığı tahmin ediliyor. Köprünün yapılış tarzının ve kullanılan malzemeleri inceleyen sanat tarihçilerimiz böyle bir tarihe denk geldiğini ifade ediyorlar. Tabi Niksar kalemiz Pontus krallığından kalma bir kaledir. Köprümüzün açıklık alanlığı 20 metre, bir yarım daire şeklindedir. Burası da Nizamettin Yağbasan Medresesi'ne giden Çanakçı Deresi üzerinden geçen bir tarihi köprüdür. Niksarımızın simgelerinden bir tanesidir. İlçemize gelen yerli, yabancı turistler burada fotoğraflar çekerek paylaşımlar yapıyor. Şu anda araç trafiğine kapalı. Fakat geçmişte araç trafiğinde de kullanılmış" dedi.

Leylekli Köprü, zamana meydan okuyor
Leylekli Köprü, zamana meydan okuyor
Leylekli Köprü, zamana meydan okuyor
Leylekli Köprü, zamana meydan okuyor
Leylekli Köprü, zamana meydan okuyor
Leylekli Köprü, zamana meydan okuyor
Leylekli Köprü, zamana meydan okuyor
Leylekli Köprü, zamana meydan okuyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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