Leyleklerin Göçü Kamerada

İSTANBUL (ÖZEL)- LEYLEKLERİN GÖÇÜ KAMERADA DHA İSTANBUL (ÖZEL)- LEYLEKLERİN GÖÇÜ KAMERADA Haber-Kamera: Özden ATİK - Şengüler YEŞİL/ İstanbul, DHA Sonbahara doğru göç etmeye başlayan leylekler, Zeytinburnu sahili üzerinde görüldü. Binlerce leylek sürüsü, Zeytinburnu semalarından geçerken görüntülendi. Leylek göçü, her yıl Ağustos başından Eylül ayı ortalarına kadar devam ediyor. Göç yolu üzerinde bulunan İstanbul'da da leylek sürüleri güzel görüntüler oluşturuyor.