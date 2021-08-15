Leyleklerin göçü İskenderun Körfezinde renkli görüntüler oluşturdu
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Leyleklerin göçü İskenderun Körfezinde renkli görüntüler oluşturdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Leyleklerin göçü İskenderun Körfezinde renkli görüntüler oluşturdu Leyleklerin göçü İskenderun Körfezinde güzel görüntüler oluşturdu.

- Leyleklerin göçü İskenderun Körfezinde renkli görüntüler oluşturdu

HATAY - Leyleklerin göçü İskenderun Körfezinde güzel görüntüler oluşturdu.

Göçmen kuşların geçiş güzergahından bulunan Hatay'da, yaz mevsiminin son günleri yaklaşırken göçmen kuşların sıcak ülkelere hareketi sürüyor. İskenderun Körfezi üzerinden geçiş yapan Leyleklerin gökyüzünde dönüş yaparak uçmaları hafta sonunda denize giden vatandaşlar tarafından ilgi ile izlendi.

Leyleklerin göçü İskenderun Körfezinde renkli görüntüler oluşturdu
Leyleklerin göçü İskenderun Körfezinde renkli görüntüler oluşturdu
Leyleklerin göçü İskenderun Körfezinde renkli görüntüler oluşturdu
Leyleklerin göçü İskenderun Körfezinde renkli görüntüler oluşturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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