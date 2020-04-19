Leyleklerin elektrik direkleri üzerindeki yuvalarında renkli yaşamı Konya'nın Beyşehir ilçesinde, elektrik direklerinin tepesine yuva yapan leylekler, görenlerin ilgisini çekiyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, elektrik direklerinin tepesine yuva yapan leylekler, görenlerin ilgisini çekiyor.

Beyşehir Gölü'ne kıyısı olan Gölyaka Mahallesi sınırları içerisinde yer alan elektrik direkleri üzerinde yuva yapan leylekler, bahar ve yaz dönemini burada geçiriyor.

Buradaki leyleklerin yaptığı yuvaların daha sıcak ülkelere göç etmesinin ardından kış döneminde yağışların ardından kar yükünü kaldıramayarak yörede zaman zaman elektrik kesintilerine de yol açabildiği belirtildi.

Gölyaka Mahallesi sakinlerinden Ramazan Tüveri, bahçelerinin önünde bulunan elektrik direklerinin üzerinde geçmiş yıllarda çok sayıda leylek yuvası bulunmasına rağmen bugün 2 yuvanın aktif olarak leylekler tarafından kullanıldığını söyledi.

İlkbahar mevsimi ile birlikte elektrik direkleri üzerindeki yuvalarına gelen leyleklerin yaz dönemi sonunda ise daha sıcak ülkelere göç ettiğini vurgulayan Tüveri, "Bahçemin hemen karşısında bulunan elektrik direğinin üzerindeki leylek yuvası daha önceleri devasa büyüklükteydi. Ancak, geride kalan kış döneminde çok kar yağdığından yuva kar yükünü kaldıramayarak çöktü ve elektrik tellerini kopararak yerleşim merkezi olarak karanlıkta kalmamıza neden oldu." dedi.

Kaynak: AA