KARS Leylekler yuvalarını böyle koruyor
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KARS Leylekler yuvalarını böyle koruyor

21.03.2021 07:53 | Son Güncelleme: 21.03.2021 08:21
KARS Leylekler yuvalarını böyle koruyor

Leylekler yuvalarını böyle koruyorKARS'a martın 15'inden sonra havaların ısınmasıyla göç eden leylekler, bir taraftan geçen yıl bıraktıkları yuvalarını bahar ve yaz ayları için hazırlarken, bir taraftan da işgalci leyleklere karşı mücadele veriyor.

Leylekler yuvalarını böyle koruyor

KARS'a martın 15'inden sonra havaların ısınmasıyla göç eden leylekler, bir taraftan geçen yıl bıraktıkları yuvalarını bahar ve yaz ayları için hazırlarken, bir taraftan da işgalci leyleklere karşı mücadele veriyor.

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Söğütlü köyüne geri dönen bir leyleğin yenilediği yuvasını işgalci leyleğe karşı koruması belgesel görüntülerini aratmadı. Köylülerin 'demirbaş leylek' ismini verdikleri leylek, elektrik direği üstündeki yuvasına uzun süre çalı taşıdı. Leylek, gagasıyla yuvasını düzenlerken başka bir leyleğin saldırısına uğradı. Bir süre uçan leylek, yeni düzenlenen yuvaya konmak istedi. Yaklaşan leyleği yuvasından uzaklaştırmak isteyen leylek ona doğru uçtu. Gagasıyla kendini ve yuvasını savunarak diğer leyleği uzaklaştırmaya çalıştı. Yaklaşık 30 dakika boyunca yabancı leyleği yanına yaklaştırmayan leylek, gagasını da birbirine vurarak uzaklaşmasını sağladı. Yabancı leylek, birkaç defa yuva etrafında dönüp durduktan sonra alandan ayrıldı.

İşgalci leyleği uzaklaştıran leylek, yuvasını yapmaya kaldığı yerden devam etti.

KARS Leylekler yuvalarını böyle koruyor
KARS Leylekler yuvalarını böyle koruyor
KARS Leylekler yuvalarını böyle koruyor
KARS Leylekler yuvalarını böyle koruyor
KARS Leylekler yuvalarını böyle koruyor
KARS Leylekler yuvalarını böyle koruyor
KARS Leylekler yuvalarını böyle koruyor
KARS Leylekler yuvalarını böyle koruyor
KARS Leylekler yuvalarını böyle koruyor
KARS Leylekler yuvalarını böyle koruyor
KARS Leylekler yuvalarını böyle koruyor
KARS Leylekler yuvalarını böyle koruyor
KARS Leylekler yuvalarını böyle koruyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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