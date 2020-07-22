Leylekler Yüksekova'yı sevdi Leylekler Yüksekova'yı sevdi Her sene göç yollarıyla gelen leylekler, Hakkari'nin Yüksekova ilçesini renklendirdi.

Leylekler Yüksekova'yı sevdi

HAKKARİ - Her sene göç yollarıyla gelen leylekler, Hakkari'nin Yüksekova ilçesini renklendirdi.

Her sene binlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Nehir Sazlığı, bu yıl da misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Göç yollarıyla gelen yüzlerce leylek, koruma altında olan Nehir Sazlığı'nda konaklıyor. Ovada tarım arazileri olan vatandaşlar ilk kez bu sene çok sayıda leyleği bir arada gördüğünü ifade ederken, kuşların korunması için herkesin duyarlı olmasını istediler.

Kışa doğru leyleklerin büyük kısmı göç ederken, bazıları ise Yüksekova'da kalmaya devam ediyor.

Kaynak: İHA