Leylekler Yüksekova'yı sevdi
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Leylekler Yüksekova'yı sevdi

Leylekler Yüksekova'yı sevdi Her sene göç yollarıyla gelen leylekler, Hakkari'nin Yüksekova ilçesini renklendirdi.

22.07.2020 09:05 | Son Güncelleme: 22.07.2020 09:11

Leylekler Yüksekova'yı sevdi

HAKKARİ - Her sene göç yollarıyla gelen leylekler, Hakkari'nin Yüksekova ilçesini renklendirdi.

Her sene binlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Nehir Sazlığı, bu yıl da misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Göç yollarıyla gelen yüzlerce leylek, koruma altında olan Nehir Sazlığı'nda konaklıyor. Ovada tarım arazileri olan vatandaşlar ilk kez bu sene çok sayıda leyleği bir arada gördüğünü ifade ederken, kuşların korunması için herkesin duyarlı olmasını istediler.

Kışa doğru leyleklerin büyük kısmı göç ederken, bazıları ise Yüksekova'da kalmaya devam ediyor.

Leylekler Yüksekova'yı sevdi

Kaynak: İHA

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