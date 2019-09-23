23.09.2019 19:45

Leylekler veda etti

KARABÜK - Yaz mevsiminin bitmesiyle leyleklerin sıcak bölgelere göçü de başladı. Kış aylarını geçirmek için daha sıcak bölgelere göç eden leylekler, Karabük semalarında da yaptıkları görsel şölen kente veda etti. Sıcak bölgelere kanat çırpmaya başlayan leylekler gökyüzünde renkli görüntüler oluşturdu. Havaların soğumaya başlamasıyla yönlerini güneye çeviren leylek sürüsünün muhteşem göçü Karabük'te objektiflere takıldı. Yüzlerce leyleğin sürü halinde gökyüzünde süzülüşü görenleri büyüledi. Karabük semalarında dolaşan leylek sürüsünün havada oluşturdukları muhteşem görsel şöleni sonrası gözlerden kayboldu.

Kaynak: İHA