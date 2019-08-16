Leylekler Vadisi sessizliğe büründü

16.08.2019 12:25

Türkiye'nin en büyük ikinci milli parkını bünyesinde barındıran Konya'nın Beyşehir ilçesinde, leyleklerin göçü sonrası konakladıkları vadi de sessizliğe büründü.

Beyşehir'in Yeşildağ Mahallesi'ndeki Leylekler Vadisi ile Adaköy Mahallesi'ndeki Leylekler Tepesi'ndeki ardıç ağaçlarına yaptıkları yuvalar, leyleklerin toplu göçü sonrası boşaldı.

Beyşehir Göl, Çevre ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Bekir Sami Tan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gelişleri ile birlikte ilkbahar mevsimini müjdeleyen leylekler, ağustos aylarında gidişleri ile birlikte sonbahar ve kış mevsiminin habercisi oluyorlar. Nisan ayında leylekler vadisi ile leylekler tepesindeki yuvalarına gelen leylekler, buradaki yuvalarında dünyaya gözlerini açan yavrularını yetiştirip büyüttükten sonra ağustos ayının ortalarından itibaren daha sıcak ülkelere göç ediyor. Beyşehir'de leyleklerin mekanları bu toplu göçler nedeniyle boşaldı, sadece bazı noktalarda, yuvalarda henüz göçe dahil olmamış ya da göç edememiş tek tük leylek görebiliyoruz. Onları da sanırım önümüzdeki günlerden itibaren artık gökyüzünde göremeyeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA