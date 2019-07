Leylekler Vadisi'ndeki yavruların "yiyecek" bekleyişi

Beyşehir Gölü Milli Parkı'ndaki Leylekler Vadisi'nde yaklaşık üç ay önce kuluçkadan çıkarak dünyaya gözlerini açan yavru leylekler, besin topladıktan sonra tekrar yuvaya dönen ebeveynlerini zaman zaman yatarak, zaman zaman da ayağa kalkarak heyecan dolu gözlerle bekliyor.

Türkiye'nin en büyük leylek kolonilerinden birisinin bulunduğu Beyşehir'e bağlı Yeşildağ Mahallesi'ndeki Leylekler Vadisi'nde, ardıç ağaçlarının üzerinde 30'a yakın leylek yuvası bulunuyor.

Geçtiğimiz yıllarda yapay yuvaların da yerleştirildiği vadide, 3 ay önce dünyaya gelen yavrularla birlikte yaz döneminde leylek nüfusu da artış gösterdi. Yaşanan bu durumla leylekler yuvalarına adeta sığamaz hale geldi.

Ağaç dallarıyla kaplı yuvalarda doğup büyüyen yavru leylekleri ise gün boyu çevrede yiyecek bulabilmek için dolaşan ebeveynleri besliyor. Kendileri beslendikten sonra yavrularını da unutmayan ebeveynlerin yuvaya dönüş anları vadide büyük bir hareketliliğe yol açıyor.

Anne leylekler yavrularını, kursaklarındaki besinleri kusmak suretiyle besliyor. Yavrular bu anlarda annelerinin gagasındaki besinleri kapabilmek için birbirleriyle adeta savaşıyor. Bu anlar ise oldukça ilginç ve güzel görüntüler oluşturuyor. Leylekler Vadisi'ni ziyaret edenlerin de bizzat tanıklık ettiği bu anlar her gün yaşanıyor.

Öte yandan yavru leyleklerin dünyaya gözlerini açmasının ardından, fotoğraf tutkunlarının da Leylekler Vadisi'ne ilgisi arttı. Fotoğraf tutkunları özellikle günbatımı vaktinde yuvalardaki leyleklerin en güzel fotoğraflarını elde edebilmek için birbiriyle yarışıyor.

Beyşehir Fotoğraf Topluluğu (BEYFOT) Başkanı Seyit Konyalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Leylekler Vadisi'nde yaklaşık 3 ay önce dünyaya gelen yavru leyleklerin büyümeye başladığını bildirdi.

Bir yuvada yavrularla birlikte yaklaşık 6-7 leylek olduğunu ifade eden Konyalı, şunları kaydetti:

"Kanat çırpıyorlar, uçma vakitleri geldi. Ebeveynleri ile birlikte aynı yuvaya sığmıyorlar. O yüzden ebeveynler bazen yavrularının hemen yanlarındaki ağaçlarda bekleme yapıyorlar. Anneler, sabahtan ikindi vaktine kadar yiyecekler taşıyorlar. Gündüzleri ise sıcakta anneleri onları kanatları ile korumaya devam ediyor. Eylül ayı gibi muhtemelen göçe başlayacaklar. Şu an itibarıyla halen kanat çırpmaya devam ediyorlar. Anneleri muhtemelen yiyecek yetiştiremiyor. Biraz da bu şekilde anneleri aç bırakarak onları avlanmaya, uçmaya zorlamaya çalışıyor."

Konyalı, gölde beslenen anne leyleklerin, yavrularını kursaklarında getirdikleri yiyeceklerle beslediğini vurgulayarak, "Yavruların en mutlu anı, annelerinin yuvaya gelme anı oluyor. Anne leylekler topladığı yiyecekleri kusarak yavrularına ikram ediyor. Büyük ve iri olan yavrular, yiyecek mücadelesini kazanıyor." diye konuştu.

Fotoğraf tutkunu Mustafa Varol ise fırsat buldukça fotoğraf çekimi için Vadi'ye geldiklerini bildirdi.

Özellikle gün batarken güzel görüntüler ortaya çıktığını dile getiren Varol, "Leyleklerin büyümelerine, beslenmelerine, yani yaşamlarının birçok kısmına şahit olmak güzel bir duygu. Şu an onlarca leyleğin yuvasını, annelerini, babalarını, ondan sonra yavrularını gözlemliyoruz, izliyoruz. Keyif verici." diye konuştu.

Kaynak: AA