Leylekler Vadisi, konuklarını ağırlıyor

KONYA'nın Beyşehir ilçesindeki Leylekler Vadisi, Türkiye'nin en büyükleri arasında yer alan leylek kolonisini barındırıyor.

KONYA'nın Beyşehir ilçesindeki Leylekler Vadisi, Türkiye'nin en büyükleri arasında yer alan leylek kolonisini barındırıyor. Afrika'dan binlerce kilometre kanat çırparak vadiye gelen leylekler, ardıç ağaçlarının tepelerine yuvalanıyor.

Afrika'dan Nil Vadisi üzerinden gelen yaklaşık 2 bin 500 leylek, Beyşehir ilçesi Yeşildağ ve Adaköy bölgesinde, Anamas Dağı eteklerindeki ardıç ağaçlarının tepelerine yuvalanıyor. Leyleklerin Beyşehir'e gelmesinin nedeni ise göl nedeniyle sulak alan olması ve topraklarının besin bulmaları için verimli olmasından kaynaklanıyor. Vadide halkla iç içe yaşayan leylekler, özellikle mahalledeki çocukların ilgisini çekiyor.

'TÜRKİYE'DE ENDER YERLERDEN'Mahalle sakini Saffet Başoğlu, leyleklerle iç içe yaşadıklarını belirtti. Leylekler Vadisi'nin Türkiye'de ender yerlerden birisi olduğunu ifade eden Başoğlu, "Leylekler Vadisi, Türkiye'nin gözbebeği bir yerdir. Türkiye'nin bazı bölgelerinden İstanbul'dan, Van'dan, Kars'tan farklı bölgelerden insanları buraya leylekleri görmek için geliyor. Bizler de yöre halkı olarak onlara gerekli misafirperverliği gösteriyoruz. Leylekler doğal ortamdan beslendiği gibi bizler de yiyecek içecek veriyoruz. Tabi 30-40 metre uzaktan. Onlar bizi görmeden yiyecek bırakıyoruz. Çünkü çok hassaslar, bizleri görürlerse o yiyeceği almıyorlar" diye konuştu.

Kaynak: DHA