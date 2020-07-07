Leylekler Tomarza'nın simgesi oldu Kayseri'nin Tomarza ilçesinin dört bir yanına yuva yapan leylekler güzel görüntüler oluşturdu.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinin dört bir yanına yuva yapan leylekler güzel görüntüler oluşturdu. Tomarza ilçesine bağlı Şıhbarak, Emiruşağı, Akmezar, Avşarsöğütlü gibi mahallelerde bulunan elektrik direklerinin üzerine yuva yapan leylekler ilçeye renk kattı. Leylekler, her yıl havaların ısınmasıyla ilçeye gelip elektrik direkleri ve çatılara kurdukları yuvalarına yerleşiyor. Kaynak: AA