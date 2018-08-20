Leylekler, Silivri Semalarında Görsel Şölen Oluşturdu

İstanbul Silivri semalarında, sürüler halinde sıcak bölgelere göç eden leyleklerin yolculuğu görsel şölen oluşturdu.

Baharın müjdecisi olarak bilinen leyleklerin, yaz mevsiminin bitimine sayılı günler kala, daha sıcak bölgelere yaptığı yolculuk başladı. İstanbul semalarında sıcak bölgelere doğru göç eden leylekleri adata görsel şölen oluşturdu. Gökyüzünde sahnelenen görsel bir şöleni andıran leyleklerin yolculuğunu Silivri semalarında cep telefonu kameralarına yansıdı.

Gökyüzünde doyumsuz manzara oluşturan leylekler bir süre sonra kanat çırparak gözlerden kayboldu. - İSTANBUL