Leylekler minare ve direkleri mesken tuttu
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Leylekler minare ve direkleri mesken tuttu

İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - Haberler | Güncel

Leylekler minare ve direkleri mesken tuttu Yaylalara yerleşen leylekler bölgeye kültürel ve folklorik bir zenginlik katıyor Sıcak yaz günlerini Kahramanmaraş'ın yaylalarında geçirecek leylekler, minare ve direkleri mesken tutmaya başladı.

Leylekler minare ve direkleri mesken tuttu

Yaylalara yerleşen leylekler bölgeye kültürel ve folklorik bir zenginlik katıyor

KAHRAMANMARAŞ - Sıcak yaz günlerini Kahramanmaraş'ın yaylalarında geçirecek leylekler, minare ve direkleri mesken tutmaya başladı.

Baharın müjdecisi olan leyleklerin sıcak bölgelerden Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki yaylalara göçü başladı. Leylekler, yaklaşık 5 ay ilçedeki yayla ve meralardaki yüksek gerilim direkleri ve minarelerde konaklayacak.

Yaylaların endemik bitkileri ve soğuk sularında yaz sezonunu geçirecek olan leylekler, aynı zamanda bölgeye kültürel ve folklorik bir zenginlik katıyor. Leylekler konakladıkları yaylalarda kaldıkları zaman diliminin ardından, sayıları yaylaya geldikleri anın iki katına ulaşıyor.

120 günlük kuluçka dönemi ve yavrularının büyümesiyle yeniden Afrika'ya dönüşe geçecek olan leylekler, bölge halkının da ilgisini çekiyor.

Vatandaşlar leylekleri sıcak yaz günlerinde misafir ettikten sonra uğurladıklarını söylüyor.

Leylekler minare ve direkleri mesken tuttu
Leylekler minare ve direkleri mesken tuttu
Leylekler minare ve direkleri mesken tuttu
Leylekler minare ve direkleri mesken tuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY

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