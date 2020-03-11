Leylekler mevsimleri şaşırdı Leylekler mevsimleri şaşırdı Her yıl Mart ayının sonlarında üremek için Ula'nın Akçapınar mahallesine gelen leylekler bu yıl Mart ayının başında geldi.

Leylekler mevsimleri şaşırdı

Her yıl Mart ayının sonlarında üremek için Ula'nın Akçapınar mahallesine gelen leylekler bu yıl Mart ayının başında geldi.

MUĞLA - Baharın müjdesi olarak bilinen leylekler, Muğla'da ilk geldiği Gökova Körfezi kıyısındaki Akçapınar Mahallesi'ne bu yıl erken geldi. Her yıl Mart ayı sonu, Nisan ayı başında gelen leylekler, bu sene Mart ayının ilk haftasında Akçapınar'daki doğal yuvalarına gelerek yuvalarını yapmak için hummalı bir çalışma başlattı.

Mart ayının başlarında gelen iki çift leylek belirledikleri yuvalarda üreme için hazırlıklara başladılar. Geçtiğimiz yıllarda yavruların uçuş döneminde elektrik tellerine takılarak telef olması nedeniyle leylek sayısında büyük bir düşüş yaşanmıştı. Akçapınar Mahalle Muhtarlığı ve Ula Kaymakamlığı tarafından hazırlanan proje ile bakır teller fiber optik kaplama yapılarak leyleklerin telef olması engellendi. Yapılan proje ile leyleklerin sayısında artış olması bekleniyor.

Akçapınar Mahalle Muhtarı Şükrü Arslan, leyleklerin geçmişte Nisan ayı içinde geldiğini belirterek, "Geçen yıl Mart ayının 15'nde ilk kafile geldi. Bu sene Mart ayının 3'ünde bir çift geldi, onun ardından bir çift daha geldi. Biz de merak ediyoruz. Bu sene Leyleklerin sayısı azalacak mı, çoğalacak mı diye. Şu anda 4 çift baharın müjdecisi ve Akçapınar'ın simgesi olan leylek var. Yerli ve yabancı turistlerin köyümüzün fotoğrafını çekmesi bizim için mutluluk verici. Beklentimiz daha fazla leylek gelmesi. Ben 5 dönemdir 23 yıllık muhtarım. Leylek yavrularının eğitim uçuşları sırasında elektrik tellerine takılarak ölmeleri hem bizi hem de çocuklarımızı üzüyordu. Şükürler olsun Ula Kaymakamlığımız ile birlikte bir proje yaptık. Katkıları nedeniyle Aydem'e de teşekkür ediyorum. Elektrik kablolarının tamamını fiber optik yapıldığı için artık leylekler eğitim uçuşları esnasında akıma kapılıp telef olmayacak. Bu nedenle de çok mutluyuz" dedi.

Kaynak: İHA