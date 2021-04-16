Leylekler Kızılcahamam'da yuva yapmaya başladı

"Baharın müjdecisi" leylekler Kızılcahamam ilçesine gelerek yuva yapmaya başladı.

"Baharın müjdecisi" leylekler Kızılcahamam ilçesine gelerek yuva yapmaya başladı.

Kış mevsimini sıcak ülkelerde geçiren leylekler, havaların ısınmasıyla birlikte Kuzey Afrika'dan zorlu bir yolculuktan sonra Türkiye'ye geldi.

Leyleklerin bir kısmı her yıl olduğu gibi bu yıl da kuluçka dönemini Kızılcahamam ilçesindeki "leylek apartmanı" olarak bilinen yuvalarında geçirecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan