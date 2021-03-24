Leylekler İstanbul'da kar molası verdi
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Leylekler İstanbul'da kar molası verdi

24.03.2021 18:20 | Son Güncelleme: 24.03.2021 18:26

Havaların soğumasıyla beraber sıcak bölgelere göç eden leylekler, Çekmeköy'de kar molası verdi.

Havaların soğumasıyla beraber sıcak bölgelere göç eden leylekler, Çekmeköy'de kar molası verdi.

Çekmeköy Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, daha sıcak havanın hakim olduğu bölgelere ulaşmaya çalışan leylekler mola vererek, kar yağışının dinmesini bekledi.

Belediyesi ekipleri tarafından zarar görmemesi için gözlem altında tutulan leylek sürüsü, yeşil alanda güzel görüntülere neden oldu.

Leylekler İstanbul'da kar molası verdi
Leylekler İstanbul'da kar molası verdi
Leylekler İstanbul'da kar molası verdi
Leylekler İstanbul'da kar molası verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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