Leylekler Iğdır'a gelmeye başladı
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Leylekler Iğdır'a gelmeye başladı

15.03.2021 16:14 | Son Güncelleme: 15.03.2021 16:23

- Leylekler Iğdır'a gelmeye başladı Bahar mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte leylekler sürüler halinde Iğdır'a gelmeye başladı.

- Leylekler Iğdır'a gelmeye başladı

IĞDIR - Bahar mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte leylekler sürüler halinde Iğdır'a gelmeye başladı.

İklimi ve coğrafi şartlarıyla "Doğu'nun Çukurovası" olarak nitelendirilen Iğdır, her yıl binlerce göçmen kuşu ağırlıyor. Özellikle leyleklerin uğrak mekanı olan Iğdır'da, bahar mevsimin yaklaşması ile birlikte leylekler yuvalarında yer almaya başladı. Yuva için genellikle elektrik direkleri, baca ve Cami üstlerini tercih eden leylekler, Iğdır'ın sembolü olduğu içinde kente ayrı bir hava katıyor. Iğdır'da havaların sıcak gitmesi halinde leylekler 12 ay boyunca Iğdır'dan gitmiyor.

Leylekler Iğdır'a gelmeye başladı
Leylekler Iğdır'a gelmeye başladı
Leylekler Iğdır'a gelmeye başladı
Leylekler Iğdır'a gelmeye başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEBAHATTİN YUM

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