Leylekler Hürmetçi Sazlığı'na gelmeye başladı
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Leylekler Hürmetçi Sazlığı'na gelmeye başladı

Afrika'nın kuzey bölgelerinden ülkemize gelen leylekler, uzun yolculuklarında Hürmetçi Sazlığı'nda mola veriyor.

Leylekler Hürmetçi Sazlığı'na gelmeye başladı
23.06.2020 12:44 | Son Güncelleme: 23.06.2020 12:49

Afrika'nın kuzey bölgelerinden ülkemize gelen leylekler, uzun yolculuklarında Hürmetçi Sazlığı'nda mola veriyor.

Avrupa, Asya ve Afrika kuş göç yolu üzerinde bulunan ve bünyesinde bulundurduğu geniş sulak alan ile de büyük akbalıkçıl, gri balıkçıl, küçük kuğu, ötücü kuğu, angıt, suna, yeşilbaş ördek, kılkuyruk, saz tavuğu, sakarmeke, saz delicesi, uzun bacak, küçük balaban, kaşıkçı, leylek, sığırcık, kırlangıç, tepeli toygar, ibibik, Avrupa arı kuşu, akkuyruk sallayan, yalıçapkını, serçe ve saksağan gibi birçok kuş türünü barındıran Hürmetçi Sazlığı, kuzey Afrika' dan gelen birçok leyleğe de ev sahipliği yapıyor.

Mart ayından itibaren binlerce kilometre uzaklıktan Hürmetçi Sazlığı'na gelen leylekler her yıl aynı yuvalara yerleşiyor. Leylekler, Hürmetçi Sazlığı'nın sulak alanında besleniyor ve uzun yolculuklarında bir süre mola veriyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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