Leylekler Buğday Tarlalarına Akın Etti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde göçe hazırlanan leylek sürüsü, hasadı yapılan buğday tarlalarına akın etti. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında hasadı yapılan bir buğday tarlası göçe hazırlanan leyleklerin akınına uğradı. Bir arada bulunan yüzlerce leyleğin konup yiyecek aradığı tarla adeta leyleklerle kaplandı. Nisan ayında gelip Ağustos ayında göçe hazırlanan leylek sürüsü, hasadı yapılıp saman balyasına çevrilen arazide renkli görüntülere sahne oldu. Burada saman balyası yapan traktör sürücü ise leyleklerin arasında işini yapmakta zaman zaman zorluk yaşadı.

(Halil Dağ/İHA)