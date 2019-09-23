Leylekler böyle veda etti

Leylekler böyle veda etti

Kış aylarını geçirmek için daha sıcak bölgelere göç eden leylekler, Karabük semalarında görsel şölen oluşturdu.

23.09.2019 18:13
Leylekler böyle veda etti

Kış aylarını geçirmek için daha sıcak bölgelere göç eden leylekler, Karabük semalarında görsel şölen oluşturdu.


Havaların soğumaya başlamasıyla yönlerini güneye çeviren leylek sürüsünün muhteşem göçü Karabük'te objektiflere takıldı. Yüzlerce leyleğin sürü halinde gökyüzünde süzülüşü görenleri büyüledi. Karabük semalarından geçen leylekler, havada oluşturdukları görsel şölen sonrası gözden kayboldu. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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