Leylekler 20 yıldır aynı caminin kubbesine yuva yapıyor
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Leylekler 20 yıldır aynı caminin kubbesine yuva yapıyor

Leylekler 20 yıldır aynı caminin kubbesine yuva yapıyorDENİZLİ'nin Sarayköy ilçesi, Hasköy Mahallesi'nde cami kubbesine yuva kuran leylekler, ilgi çekiyor.

Leylekler 20 yıldır aynı caminin kubbesine yuva yapıyor
29.05.2020 09:57 | Son Güncelleme: 29.05.2020 09:57

Leylekler 20 yıldır aynı caminin kubbesine yuva yapıyor

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesi, Hasköy Mahallesi'nde cami kubbesine yuva kuran leylekler, ilgi çekiyor. Mahalle Muhtarı İbrahim Demirci, leyleklerin 20 yıldır baharı camideki yuvada geçirdiğini söyledi.Bahar mevsiminin gelişiyle birlikte sıcak yerlere göç eden leylekler, her yıl Sarayköy ilçesinin kırsal Hasköy Mahallesi'ndeki camiye yuva yapıyor. Her yıl gelen farklı leyleklere kubbesinde ev sahipliği yapan ibadethane, 'leylekli cami' olarak anılıyor. Havalar soğuyuncaya kadar burada yaşayan leylekler, 20 yıldır görenlerin ilgisini çekiyor.'MAHALLEMİZ LEYLEKLERİN UĞRAK NOKTASIDIR?

Hasköy Mahalle Muhtarı İbrahim Demirci, leyleklerin mahallenin simgesi haline geldiğini belirtip, "Mahallemiz, her bahar mevsimi leyleklerin uğrak noktasıdır. Her sene gelirler, yuvalarını tamir eder ve orada yaşarlar. Camideki yuva benim çocukluğumdan beri orada duruyor. 20 yıldır, mahallemize gelen leylekle bu yuvada konaklıyor. Leylek zararsız ve sevimli hayvanlar. Mahallemize ilk kez gelenlerin de ilgisini çekiyorlar" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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