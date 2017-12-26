Leylek Yuvası Vinçle Taşındı

Sivas'ta bir ortaokulun çatısındaki leylek yuvası, vinçle alınarak daha güvenli olan ilkokul binasının çatısına taşındı.



Şehit Faruk Aydoğdu Ortaokulunun çatısının köşesinde yıllardır bulunan ve okulun çatısında sembol haline gelen leylek yuvasından düşen parçaların öğrenciler için tehlike oluşturması üzerine Vali Davut Gül, yuvanın taşınması için talimat verdi. Bunun üzerine İl Özel İdaresi ekipleri uzun yıllardır ortaokulun çatısında bulunan yuvayı vinçle özenli bir şekilde bulunduğu yerden kaldırdı. Yuva, aynı bahçe içerisinde bulunan Şehit Faruk Aydoğdu İlkokulunun çatısında özel olarak hazırlanan platforma yerleştirildi.



(İHA)