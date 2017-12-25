Leylek yuvası vinçle taşındı



SİVAS - Sivas'ta Vali Davut Gül'ün talimatıyla bir ortaokulun çatısındaki leylek yuvası vinçle alınarak ilkokul binasının çatısına taşındı.

Şehit Faruk Aydoğdu Ortaokulu'nun çatısının köşesinde yıllardır bulunan ve okulun çatısında sembol haline gelen leylek yuvasından düşen parçaların öğrenciler için tehlike oluşturması üzerine Vali Davut Gül talimat verdi. Bunun üzerine İl Özel İdaresi ekipleri uzun yıllardır ortaokulun çatısında bulunan yuva vinçle bulunduğu yerden kaldırdı. Yuva, aynı bahçe içerisinde bulunan Şehit Faruk Aydoğdu İlkokulu'nun çatısında özel olarak hazırlanan platforma yerleştirildi.