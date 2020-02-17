Leylek yuvaları yenilendi, ev sahiplerini bekliyor

17.02.2020 15:34 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:35

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde vatandaşların ricası üzerine harekete geçen Turgutlu Belediyesi, yıkılan leylek yuvalarının yerine yenisini yaparken, bazı leylek yuvalarını da onararak ev sahibi leylekler için güvenli hale getirdi.



Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir işletmenin açılışında karşılaştığı Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'dan leylekler için yuva yapılmasını isteyen Selim Bugaç'ın ricası Turgutlu Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yerine getirildi. Atatürk Mahallesinde bulunan Kemal Sunal Parkında leylekler için çalıdan yuva yapılıp yaklaşık 15 metre yüksekliğinde direğin üzerine konumlandırıldı. Öte yandan gerek hava şartları nedeniyle gerekse eskimesi nedeniyle bozulan leylek yuvaları da onarılarak leylekler için güvenli hale getirildi.



Leylek yuvalarının onarılmasından dolayı Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'a teşekkür eden Atatürk Mahallesi sakini Selim Bugaç, "1975 yılından beri bu mahallede oturmaktayım. Daha önce mahallemizde caminin üzerinde leylek yuvası vardı. Caminin üzerindeki tenekelerin değişmesi sebebiyle leylek yuvasını kaldırdılar. Ben de cuma günü başkanımızdan rica ettim. Leylekler geliyor her sene bu direğin üstünde duruyor duruyor gidiyor. Yuva yapmasını rica ettim. Başkanımız da sağ olsun yuvayı yaptırdı" dedi.



Vatandaşların istek ve önerilerini kısa sürede hayata gerçirmek için çalıştıklarını belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Vatandaşımızın bizden leylekler için bir yuva talebi olmuştu. Ben de Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimize gerekli talimatları verdim. Kısa sürede yuvayı yaparak yerine konumlandırdılar. Ayrıca hali hazırda ilçemizde bulunan 10 adet leylek yuvasının da bakımları yapıldı. Bizlere gerek whatsapp ihbar hattı yoluyla, gerekse sosyal medya yoluyla şikayet, istek ve öneride bulunan vatandaşlarımıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Onların istek ve önerileriyle şehrimizi hep birlikte güzelleştiriyoruz. Daha güzel bir Turgutlu için hep birlikte çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA