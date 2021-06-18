Leylek yavruları büyük göçe hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Leylek yavruları büyük göçe hazırlanıyor

Leylek yavruları büyük göçe hazırlanıyor
İhlas Haber Ajansı / Uğur Ulu - Haberler | Güncel

Leylek yavruları büyük göçe hazırlanıyor Her yıl binlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Muş Ovası'nda kuluçkaya yatan leylekler, yetişmeye başlayan yavrularıyla büyük göçe hazırlıyor.

Leylek yavruları büyük göçe hazırlanıyor

MUŞ - Her yıl binlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Muş Ovası'nda kuluçkaya yatan leylekler, yetişmeye başlayan yavrularıyla büyük göçe hazırlıyor.

Zengin besi kaynağı ve sulak alanları nedeniyle Muş Ovası'na gelen leylekler; elektrik, telefon, baca, cami kubbeleri ve evlerin çatılarına yuva yapıyor. Her yuvada bulunan 4-5 leylek yavrusu, binlerce kilometre yol kat edebilmek için büyük göçe hazırlanıyor. Halen anne ve baba leylek tarafından beslenen yavrular, havaların soğumaya başlamasıyla binlerce kuşla göç edecek.

Alazlı Köyü sakinlerinden Aykut Güven, ev ve elektrik direklerinde yıllardır yuva yaparak yavrulayan leyleklerin ağustos ayına kadar burada kaldığını söyledi. Yavrulayan leyleklerin yoğun bir çabayla yavrularını beslediğini anlatan Güven, "Yaklaşık 2 ay beslenen yavrular, kanatlanıp bu bölgede uçmaya başlıyor. Biz de köylüler olarak zaman zaman yuvaların yakınına bir şeyler bırakıp beslemesine yardımcı oluyoruz. Çünkü köyümüzün en güzel renklerinden biri leyleklerdir. Köyümüzün simgesi oldular. Her sene gelişleriyle birlikte renk katıyorlar. Köyün içinde çok sayıda yuva var. Her bir leylek 4-5 yavru yapar, ancak bir yavruyu kurban olarak öldürüyorlar. Yavrular burada uçmayı tamamen öğrendiklerinde de binlerce kilometre giderek Afrika'ya göç ediyorlar" dedi.

Leylekleri köyün özel misafiri olarak gördüklerini ifade eden Takyettin Yeşil ise leyleklerin şubat ayında köye gelerek yuvalarına yerleştiğini anımsatarak, "Ağustos ayının sonuna doğru leylekler buralardan göç eder. Ancak elektrik direğinde yuva yaptıkları için yavrular ilk uçuşlarında elektrik tellerine takılarak telef oluyor. Leylekler bizim köyün sembolüdür. Atalarımızdan beri leylekler köyümüze gelip yuva yapmışlar. Bunlar bizim köyümüzün özel misafirdir. Başlarına kötü bir şey gelmesin diye takip ediyoruz" diye konuştu.

Leylek yavruları büyük göçe hazırlanıyor
Leylek yavruları büyük göçe hazırlanıyor
Leylek yavruları büyük göçe hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Uğur Ulu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Güneydoğu Avrupa ülkeleri olarak, düzensiz göç akımlarında olan biteni tribünden seyretme lüksümüz yoktur.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güneydoğu Avrupa ülkeleri olarak, düzensiz göç akımlarında olan biteni tribünden seyretme lüksümüz yoktur."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Sedat Peker Meral Akşener Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Ataizi Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Diego Aytaç Kara Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Leylek yavruları büyük göçe hazırlanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 12:41:08. #1.15#

title