Leylek teleflerine karşın direklere platform çalışmaları sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Leylek teleflerine karşın direklere platform çalışmaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - Haberler | Güncel

Leylek teleflerine karşın direklere platform çalışmaları sürüyor Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş ve Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce hayata geçirilen "Leylek Popülasyonunu Koruma Projesi" kapsamında elektrik direklerine kuşların akıma kapılmasını önleyen özel...

Leylek teleflerine karşın direklere platform çalışmaları sürüyor

TEKİRDAĞ - Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş ve Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce hayata geçirilen "Leylek Popülasyonunu Koruma Projesi" kapsamında elektrik direklerine kuşların akıma kapılmasını önleyen özel platformların kurulması devam ediyor.

Trakya'daki enerji dağıtım hatlarında leyleklerin can güvenliği de gözetiliyor. Tekirdağ'da 4 yıldır süren proje ile elektrik direklerine 500'den fazla güvenli yuva kuruldu. Bunlara bu yıl, 50 tane daha eklenecek.

TREDAŞ Genel Müdürü Reşit Bilgili, Trakya bölgesinin dünyanın en önemli kuş göç yollarında yer aldığını belirterek, Trakya Bölgesi'nde, elektrik dağıtım sistemlerinin kuşlar üzerindeki olumsuz etkilerini ve kuşlar kaynaklı elektrik kesintilerinin azaltılmasına ilişkin çalışmaları yıllardır sürdürdüklerini belirtti.

Bilgili, şöyle konuştu:

"Şirketimiz, doğaya karşı sorumluluk bilinciyle, kuş ölümlerini aza indirmek ve şebekenin korunması için gerek Ar-Ge projeleri, gerekse fiziki platform kurulması için harekete geçti. Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce hayata geçirilen Leylek Popülasyonunu Koruma Projesi kapsamında gördüğünüz gibi elektrik direklerine kuşların akıma kapılmasını önleyen özel platformların kurulmasına başlandı. Bugüne kadar tüm Trakya Bölgemizde leylekler için taktığımız özel platformların sayısı 500'ü buldu. Bu yıl da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile ortak gerçekleştireceğimiz leylek yuvaları montoj işlemleri devam edecektir. Baharın da gelişi ile birlikte, bölgemize gelen leyleklerimizi yuvalarında görmek bizleri de mutlu ediyor.

Leyleklerin telef olmasının önüne geçiliyor.

Beyazköy Mahallesi Muhtarı Mehmet Özer, "TREDAŞ'a ve Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğüne böyle bir proje için çok teşekkür ederim. Böylece elektriklerimiz de kesilmeyecek, leylekler de telef olmayacak inşallah. Rahatlıkla yuvalarını kuracaklar" diye konuştu.

Leylek teleflerine karşın direklere platform çalışmaları sürüyor
Leylek teleflerine karşın direklere platform çalışmaları sürüyor
Leylek teleflerine karşın direklere platform çalışmaları sürüyor
Leylek teleflerine karşın direklere platform çalışmaları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ

Zengin erkekleri kadınlarla tuzağa düşüren çete çökertildi
Zengin erkekleri kadınlarla tuzağa düşüren çete çökertildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Fuat Oktay Derya Yanık Yıldırım Akbulut Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Cansu Dere Hande Erçel Burcu Biricik
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Fırat Aydınus Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Leylek teleflerine karşın direklere platform çalışmaları sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 10:33:51. #1.16#

title